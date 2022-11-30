Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньги

Что нельзя делать 1 декабря / pixabay

1 декабря церковь почитает память святых мучеников Романа и Платона. В этот день люди молились о материальном благосостоянии.

Раньше, перед работой люди ходили в церковь. Верили, что после молитвы в семье будут водиться деньги.

В первый день зимы принято было помогать нуждающимся. Бедным стоит передавать предметы быта и одежду, которую больше не носите. Считается, что помощь нуждающимся в этот день только позитивно отразиться на вашем финансовом благосостоянии.

Также 1 декабря можно отправляться в дальнюю дорогу или в долгожданный отпуск. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

Нельзя было нарушать запреты, которые действовали в первый день зимы. Можно было навлечь беды и финансовые неприятности.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя ругаться, ссориться и громко говорить в доме 1 декабря. Можно всю удачу спугнуть.

Нельзя совершать крупные покупки. Можно все деньги потратить в пустую.

Нельзя 1 декабря злиться. Можно плохим настроением испортить финансовые потоки.

Приметы на 1 декабря

Если 1 декабря на улице тепло, то зима будет мягкой.

Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

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