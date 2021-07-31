Приметы на 1 августа: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

Приметы на 1 августа / pixabay

1 августа отмечается Макринин день. В этот день люди активно собирали в лесу грибы.

По приметам, по погоде 1 августа судили, какой будет осень. В народе говорили: "Мокрины осень снаряжают, а Анна (7 августа) – зима".

В этот день будет ладиться все, что связано с уборкой - стирка, глажка, мытье окон, чистка обуви.

Не берите ношеные вещи и ничего не несите в дом с улицы. Ни в коем случае не приносите в этот день домой животных с улицы.

А вот если вы случайно попали под дождь радуйтесь. Вам повезло. Будете здоровы весь год.

Реклама

Что нельзя делать в Макринин день

Нельзя в Макринин день забивать скот и птицу. У тех, кто ослушается этого запрета, может заболеть родной человек, а излечить его смогут лишь молитвы и целебные травы.

1 августа нельзя квасить капусту, солить огурцы и готовить квас – по примете, можно ими отравиться. Еще не рекомендуется в этот день ходить на рыбалку – русалки могут затащить на дно.

Категорически запрещено в Макринин день пить алкоголь - употребление спиртного перерастет в пагубную привычку, от которой невозможно потом будет избавиться.

Если 1 августа к вам прибьется рыжий кот, не гоните его из дома. Его надо принять со всей душой, так как это животное – вестник счастья и удачи. А кто прогонит кота в Макринин день, тот изгонит из своего дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы, проблемы с деньгами и детьми. Если нет возможности оставить рыжего кота себе, нужно найти того, кто с радостью приютит его.

Читайте такжеУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать

Еще в этот день лучше не есть яблок, иначе навлечешь на себя мелкие неприятности.

Приметы на 1 августа