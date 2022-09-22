Примерные хозяйки жарят хозяйственное мыло: зачем они так делают

Зачем хозяйки жарят хозяйственное мыло / pixabay, скриншот

Не секрет, что сковородке нужен тщательный уход, поэтому опытные хозяйки нашли не один способ следит за чистотой своей помощницы.

Привычного мытья может быть недостаточно, поскольку на поверхности посуды скапливаются масло, грязь и нагар. Тогда в ход идут любые способы.

Зачем хозяйки жарят хозяйственное мыло?

На первый взгляд может показаться, что это звучит как-то странно и абсурдно, но это заблуждение. Жарка хозяйственного мыла позволит без особых затруднений привести в порядок даже весьма грязную сковородку.

Сначала стоит с помощью терки измельчить около 10 граммов мыла и распределить его на сковороде. Затем вливаем небольшое количество воды: жидкость просто должна покрыть само мыло.

Растапливаем мыло на протяжении 10 минут и выключаем сковородку. Когда средство полностью остынет, можно с помощью губки или щетки обработать внутреннюю часть сковороды.

После оставляем посуду еще на 20 минут. В конце останется только смыть мыло.

Как еще можно очистить сковороду?

Смешиваем обычную крупную соль с уксусом до образования кашицы и чистим её чугунную сковороду изнутри, обильно нанося данную кашицу на губку с жесткой чистящей поверхностью.

Как очистить сковороду перекисью водорода?

Бытует мнение, что этот способ один из самых эффективных способов при чистке сковороды. Для этого смешайте перекись и соду в однородную кашицу. Перекиси потребуется немного, сода не должна растворяться полностью.

Сковороду разогреть и нанести на загрязненные участки приготовленную смесь.

Подождать 10-15 минут.

Губкой или щеткой удалить грязь, промыть поверхность.

При необходимости повторить.

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