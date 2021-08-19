Приходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на Олимпийском

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official/

Украинская певица Анастасия Приходько, которая уже успела побывать в политике и вернуться, резко отреагировала на скандал вокруг песни Зиброва, и заявила, что на концерт ко Дню Независимости Украины позвали артистов, которые не отказались от гастролей в России.

Артистка в своем Instagram призналась, что эта ситуация ее очень зацепила. Приходько отметила, что ее также оскорбляет тот факт, что многие артисты, которые внесли весомый вклад в развитие музыки в Украине, остались за бортом.Читайте такжеЗиброва не взяли на концерт ко Дню Независимости и раздали его песни другим артистам

"Первый вопрос: по какому критерию и кто решал, кто лучше? Люди, которые еще не родились, когда Павел Зибров уже вносил свой вклад в историю, а сейчас решают, что Паша "не самый лучший"? Или его композиция "Хрещатик" не относится к золотым хитам Украины? Например, у меня есть вопрос к ряду артистов в списке и хочется спросить, что они там делают?" — отметила возмущенная Приходько.

Она отметила, что, например, Таисия Повалий не выступает на концерте, потому что она в свое время выбрала Россию.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official/

"Но, она не выступает потому, что в свое время выбрала гастроли в России, а другие артисты, которые ездили в Россию будут петь на концерте! Ну...как бы да???? Но, они же "лучшие из лучших"…", - съязвила певица.

Реклама

Она посоветовала не расстраиваться из-за того, что вас там нет.

"Не потому, что вы не имеете отношение к творению украинской истории, а просто вы им не нравитесь. Я, например, тоже вообще ничего не сделала для Украины, не отказалась от российских гастролей, песня "Мамо", которая была написана специально для украинского Евровидения и "Герої не вмирають", которая стала неким символом в зоне АТО, отношения к Украине не имеют", - саркастически отметила Приходько.

В комментариях певицы разразился скандал:

"Настя дякую, що не мовчиш. Мені дуже приємно, що чую слова підтримки від молодих артистів таких, як ти. І прикро, що деякі друзі артисти мовчать.... Хороших тобі пісень, вірних шанувальників і щастя в Україні", - написал Зибров.

"Нічного не міняється! Все як завжди, не цінують своє, рідне Українське", "Всё пройдёт, и это тоже пройдёт!", "Вы Молодец! Берет гордость за таких людей! Которые не продались", - пишут в комментариях.

Напомним, что назвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости.

Напомним, что в конце июля Green Grey пожаловались на "угнетение русскоговорящих", повторив пропаганду Кремля и признались, что их "выгнали" с концерта ко Дню Независимости Украины.

Обвиненный во всех грехах ОП отреагировал на исключение Green Grey из программы концерта. Кроме того, в Сети обратили внимание на видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Это видео разозлило украинцев из-за такого отношения музыканта к языку и стране.