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Придется стирать еще раз: почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине

Алёна Воронина
8 апреля 2023, 02:15
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Если одежда недолго лежит в машинке после стирки, это не будет иметь плохих последствий. Но есть тот предел, после которого ее придется стирать повторно.
Стирка, стиральная машина
Почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Пока одежда стирается в стиральной машине, вам срочно нужно было куда-то выйти по делам на несколько часов? Или вечером не было когда вытащить и развесить выстиранную одежду, поэтому вы решили оставить эту задачу на утро? Такое случается довольно часто со многими из нас. Но не все знают, что будет, если долго не доставать вещи из стиральной машины, и безопасно ли это для одежды и самой машинки.

На самом деле нет ничего страшного, если выстиранная одежда останется в машинке ненадолго – не более, чем на 2-3 часа. Но даже таким исключением из правил лучше не злоупотреблять, ведь систематическое повторение таких действий тоже будет иметь неприятные последствия.

Оставлять одежду в стиральной машине на дольше, чем 2-3 часа, не стоит. Самый худший вариант – когда выстиранная одежда остается в закрытой машинке на всю ночь.

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Что будет, если оставить вещи в стиральной машине на ночь

Если оставить выстиранные мокрые вещи в закрытой машинке на несколько часов или на целую ночь, то на барабане от сырости может появиться плесень. Ведь теплая влажная среда – идеальное место для размножения бактерий и появления плесени.

Такие действия могут привести к тому, что стиральная машина будет чаще ломаться и потребует регулярного ремонта.

Кроме этого, в барабане машинки появится неприятный запах. Такой запах будет также от одежды.

Если выстиранная одежда всю ночь пробудет в машинке, утром ее придется стирать еще раз из-за возможного появления бактерий и запаха затхлости.

Действовать нужно следующим образом. Запустить новый цикл стирки на высоких температурах, если материал, из которого пошита одежда, не является деликатным и нормально переносит такие температуры. После стирки достать одежду, а барабан машинки промыть раствором лимонной кислоты или соды с водой. Далее нужно насухо вытереть внутреннюю часть машинки, уделив основное внимание резинке.

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