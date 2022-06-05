Придется им забивать гвозди микроскопом: РФ не сможет ответить на поставку HIMARS Украине - эксперт

: РФ не сможет ответить на поставку HIMARS Украине - эксперт/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Когда в ВСУ массово начнут поступать американские ракетные комплексы HIMARS, то армия русских оккупантов практически ничего не способна будет им противопоставить. Такое мнение в комментарии "Радио НВ" военный эксперт Кирилл Михайлов из группы расследователей Conflict Intelligence Team.

По его мнению, у России сейчас практически нет ничего, что хотя бы отдаленно наносить адекватные ответные удары на обстрелы из комплексов HIMARS.

"То есть комплексы такие дают ВСУ четкое превосходство, потому что у России аналогичных систем на данный момент мало. Да, пока есть ракеты "Искандер", но бить ними по отдельной украинской батарее — это практически то же самое, что и забивать гвозди микроскопом. А HIMARS сделали для такой войны ‒ для контрбатарейной борьбы, чтобы атаковать крайне ценные враждебные цели, чтобы разжигать хаос и вносить разлад в российские атаки. И так их останавливать, даже если ракета и не сможет поражать цели на расстоянии до 300 километров. На всех временно захваченных районах и для Himars, и для аналогичной системы, M270, целей для поражения будет много", ‒ говорит он.

В целом Михайлов настроен оптимистично и говорит, что при условиях достаточных поставок западного оружия преимущество точно будет у ВСУ над оккупантами.

"На долгой дистанции преимущество однозначно будет у Украины. Потому как будут поставляться все больше и больше новых систем. И даже какие-то мелкие отступления отнюдь не будут означать каких либо больших проблем для украинской армии. И ВСУ будут держать активную оборону до того времени, пока не смогут перейти в наступление", ‒ подытожил он.

Военная помощь Украине

31 мая 2022 года известный американский дипломат и бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что украинская армия в ближайшее время получит новую партию систем управляемых ракет MLRS. Однако, по его словам, это оружие не позволит украинцам обстреливать территорию страны-агрессора.

Позднее известный военный специалист и полковник запаса украинской армии Олег Жданов сказал, что если ВСУ западные союзники пришлют не только MLRS M270, но и боекомплект с оперативно-тактическими ракетами, то наши воины получат в огневом плане огромное преимущество над оккупантами.

Далее ‒ недавно назначенная американским послом в Украине дипломат Бриджит Бринк сказала, что командование ВСУ самостоятельно определит дальности ударов из установок HIMARS. И, соответственно, имеет полное право определять нужные для поражения цели.

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