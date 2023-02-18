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Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгами

18 февраля 2023, 02:40
Главред рассказывает, кому из знаков зодиака нужно быть крайне осторожными на работе в период с 20 по 26 февраля.
девушка, деньги
Какие знаки зодиака ждут трудности в ближайшее время? / unsplash.com

Следующая неделя будет очень сложной для некоторых представителей зодиакального круга. В частности, кто-то из знаков зодиака может иметь огромные проблемы с деньгами, а то и вообще рискует потерять работу. Астрологи говорят, что в списке неудачников оказались лишь три знака зодиака. Главред рассказывает, кому из знаков зодиака нужно быть крайне осторожными на работе в период с 20 по 26 февраля.

Кто-то из коллег сильно завидует

Представитель воздушной стихии в течение недели должен крайне внимательно относиться к своим коллегам, ведь кто-то ему очень сильно завидует. В последнее время Близнецы изрядно проявляли себя на работе, а потому руководство крайне заинтересовалось их повышением. Однако кто-то из недоброжелательных коллег не может смириться с таким успехом этого знака зодиака, а потому он может его сильно подставить. В результате Близнец не будет иметь никакого повышения да еще и потеряет ежемесячный гонорар. Поэтому звезды советуют этому знаку зодиака быть бдительным и не дать подлым недоброжелателям разрушить их карьеру.

Возможна ссора с руководством

Следующая неделя для представителя земной стихии будет очень тяжелой. Из рук все будет валиться, а креативные идеи не будут приходить на ум. Кроме того, Козерог может потерять огромную сумму денег из-за своей неосмотрительности. И это еще не все. В ближайшее время у этого знака зодиака может завязаться серьезная ссора с руководством, которая приведет к тому, что Козерог потеряет работу. Поэтому звезды советуют этому знаку зодиака сдерживать себя и не говорить в порыве гнева того, о чем потом будет стыдно. Если Козерог одолеет все испытания, которые скоро свалятся на него, то через некоторое время он сможет увидеть как дела идут вверх, а прибыль понемногу увеличивается.

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Есть риск потерять средства

Представитель водной стихии рискует в ближайшее время вскочить в настоящую передрягу. Доверчивым Рыбам трудно отличить добрых людей от недоброжелателей, а потому кто-то может воспользоваться ими. Поэтому на следующей неделе звезды советуют этому знаку зодиака отбросить все свои эмоции и воспринимать все события трезвыми глазами. Не давайте в долг малознакомым людям, а также внимательно отнеситесь ко всем финансовым операциям, ведь есть риск потерять средства. Кроме того, Рыбам стоит больше работать на следующей неделе, поскольку гонорара в конце месяца они могут не увидеть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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