УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяц

28 марта 2023, 16:08
В апреле Украину ждет непростой и сложный период. Астролог Влад Росс составил гороскоп и предупредил о серьезном Затмении.
Война в Украине, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины на апрель 2023 / Генштаб ВСУ

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель и рассказал Главреду о приближении "Смертоносного Плутона", который не принесет ничего положительного Украине.

"Активный Овен пока еще воздействует на Солнце, но уже значительно ослабляет его огненную яркость, а напряженный аспект с Плутоном делает этот период довольно напряженным и фатальным. Плутон – это символ смерти и разрушения. Киеву это затмение в сочетании с Плутоном не сулит ничего хорошего, ведь оно будет в зените гороскопа, а Плутон символизирует ядерные взрывы, разрушения, поэтому может быть всякое", - говорит астролог.

Астролог предупредил всех, что с 20 апреля лучше уехать.

видео дня

"Если у женщин и детей есть возможность после 20 апреля уехать из Украины и провести весь май где-нибудь за границей, то лучше это сделать. Впрочем, будем надеяться, что у шизофреника не начнется маниакально-депрессивный период, и он не нанесет по нашей стране стратегический или тактический ядерный удар", - говорит астролог.

Гороскоп на апрель - что несет Затмение

"Дела, начатые в марте, могут получить новую жизнь. Статичный Меркурий в карте новолуния еще раз предупреждает, что, возможно, стоит остановиться, пересмотреть свои решения, особенно в третьей декаде месяца, проверить то, что уже было пройдено и начато в прошлом. Это новолуние и затмение – это один из шансов улучшить идеи, пересмотреть их. Напряженный аспект с Плутоном говорит о необходимости трансформаций и перемен. Это сложный транзит, который может говорить о смерти желаний и смерти вообще, в том числе о смерти Российской Федерации", - говорит Росс Главреду.

По его словам, "цель Плутона – всех нас изменить, поэтому не стоит бояться, что вблизи этого затмения у вас может сместиться фокус внимания".

"То, что раньше имело значение, теперь может стать не очень важным, и наоборот. Плутон может спровоцировать скачок в сознании, который произойдет через кризисы и трансформационные процессы. Для кого-то кризис может чувствоваться только на психологическом уровне, для кого-то это будут конкретные события, которые включаются затмением", - говорит астролог.

Кульминация войны в Украине

"Это затмение включит кульминацию войны в Украине. Оно принесет очень важные стратегически ситуации на фронте. Украина пойдет сразу с нескольких флангов, направлений в мощную неожиданную атаку, и российский фронт начнет рушиться", - сказал Росс.

По словам астролога, Затмение усилит кармичность новолуния, отчего в некоторых сферах жизни сложатся фатальные ситуации. Грядут важные события в судьбе Украины, прежде всего, они будут связаны с преображением нашей страны.

"Украина просто возродится из пепла после этого затмения, и у нее будут все шансы вернуться к границам 1991 года.Если ваш день рождения приходится на 19-21 апреля, то весь предстоящий год будет очень важен для решения ваших кармических задач. Также ближайшие месяцы станут началом новой жизни для вас и очень важных трансформационных событий, которые повлияют на всю дальнейшую судьбу", - добавил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине Влад Росс астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:32

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения Гитлера

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:28

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

Реклама
16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:18

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

Реклама
15:08

Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метроВидео

14:54

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

14:51

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

14:47

Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

14:42

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

14:40

Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправкахВидео

14:39

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

14:36

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

14:21

Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

14:13

Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый разВидео

14:05

Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

13:53

Омолаживающие и целительные свойства порадуют: почему нужно пить куриный бульон

13:44

Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концертыВидео

13:43

Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусовВидео

13:33

Назвал Путина "умным человеком, который хотел мира": Трамп сморозил новое скандальное заявлениеВидео

13:25

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

13:15

Навострил лыжи: скандального митрополита Павла подловили на оформлении загранпаспортаВидео

12:56

Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, которые улучшат вид вещей до неузнаваемости

12:27

Разобрали на детали: президент "Мотор Сичи" во время войны запретил передавать вертолет для ГУРВидео

12:26

Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

Реклама
12:23

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:18

От имений до конюшен: журналисты показали состояние Шуфрича на сотни миллионовВидео

12:15

Блондинка в ярком бикини: пышнотелая Селена Гомес показала сочные изгибы

12:07

"Устроит Минск-3 или Стамбул-1": Путин хочет уговорить Эрдогана повлиять на Зеленского - росСМИ

11:41

РФ потеряла часть танкового полка в попытке окружить Авдеевку – разведка БританииВидео

11:17

Гороскоп на завтра 28 марта 2023: Овнам – бесконечная работа, Козерогу – встреча с эгоистомВидео

11:14

В больнице Киева умер польский волонтер: он попал под обстрел возле Бахмута

11:12

"Спасибо за локации военных объектов на Подмосковье": украинцы благодарят Лорак за помощь ВСУВидео

10:57

Ночной авиаудар по Сумщине: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшиеФотоВидео

10:50

Отдал приказ бомбить драмтеатр и роддом в Мариуполе: установлено имя полковника РФ родом из УкраиныФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять