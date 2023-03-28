"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяц

В апреле Украину ждет непростой и сложный период. Астролог Влад Росс составил гороскоп и предупредил о серьезном Затмении.

Гороскоп для Украины на апрель 2023 / Генштаб ВСУ

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель и рассказал Главреду о приближении "Смертоносного Плутона", который не принесет ничего положительного Украине.

"Активный Овен пока еще воздействует на Солнце, но уже значительно ослабляет его огненную яркость, а напряженный аспект с Плутоном делает этот период довольно напряженным и фатальным. Плутон – это символ смерти и разрушения. Киеву это затмение в сочетании с Плутоном не сулит ничего хорошего, ведь оно будет в зените гороскопа, а Плутон символизирует ядерные взрывы, разрушения, поэтому может быть всякое", - говорит астролог.

Астролог предупредил всех, что с 20 апреля лучше уехать.

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"Если у женщин и детей есть возможность после 20 апреля уехать из Украины и провести весь май где-нибудь за границей, то лучше это сделать. Впрочем, будем надеяться, что у шизофреника не начнется маниакально-депрессивный период, и он не нанесет по нашей стране стратегический или тактический ядерный удар", - говорит астролог.

Гороскоп на апрель - что несет Затмение

"Дела, начатые в марте, могут получить новую жизнь. Статичный Меркурий в карте новолуния еще раз предупреждает, что, возможно, стоит остановиться, пересмотреть свои решения, особенно в третьей декаде месяца, проверить то, что уже было пройдено и начато в прошлом. Это новолуние и затмение – это один из шансов улучшить идеи, пересмотреть их. Напряженный аспект с Плутоном говорит о необходимости трансформаций и перемен. Это сложный транзит, который может говорить о смерти желаний и смерти вообще, в том числе о смерти Российской Федерации", - говорит Росс Главреду.

По его словам, "цель Плутона – всех нас изменить, поэтому не стоит бояться, что вблизи этого затмения у вас может сместиться фокус внимания".

"То, что раньше имело значение, теперь может стать не очень важным, и наоборот. Плутон может спровоцировать скачок в сознании, который произойдет через кризисы и трансформационные процессы. Для кого-то кризис может чувствоваться только на психологическом уровне, для кого-то это будут конкретные события, которые включаются затмением", - говорит астролог.

Кульминация войны в Украине

"Это затмение включит кульминацию войны в Украине. Оно принесет очень важные стратегически ситуации на фронте. Украина пойдет сразу с нескольких флангов, направлений в мощную неожиданную атаку, и российский фронт начнет рушиться", - сказал Росс.

По словам астролога, Затмение усилит кармичность новолуния, отчего в некоторых сферах жизни сложатся фатальные ситуации. Грядут важные события в судьбе Украины, прежде всего, они будут связаны с преображением нашей страны.

"Украина просто возродится из пепла после этого затмения, и у нее будут все шансы вернуться к границам 1991 года.Если ваш день рождения приходится на 19-21 апреля, то весь предстоящий год будет очень важен для решения ваших кармических задач. Также ближайшие месяцы станут началом новой жизни для вас и очень важных трансформационных событий, которые повлияют на всю дальнейшую судьбу", - добавил он.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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