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Уборка станет эффективной: зачем хозяйки надевают пакет на веник

23 декабря 2022, 12:43
Опытные хозяйки нашли лайфхак, который позволяет веником собирать даже мелкие частички пыли.
веник, пакет
Зачем на веник нужно надевать пакет / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Пыль и грязь постоянно оседает на полу и поверхности. Если редко убирать, то есть большая угроза развития аллергии или других заболеваний. К тому же грязное помещение может вызвать даже отвращение у гостей или разочарование в хозяйке, которая следит за чистотой.

Кто-то подметает веником, кто-то использует пылесос, а некоторые сразу моют пол, сгребая весь мусор тряпкой. У каждой хозяйки свои орудия, но если использовать обычный веник, то в такой уборке не будет смысла.

Все из-за того, что веник поднимает мелкую пыль в воздух, сметая в кучу лишь мусор значительного размера. Таким образом, через несколько минут после этой уборки вся пыль осядет и снова все поверхности станут грязными.

С пылесосом и влажной тряпкой такого не будет. Но что делать, если в доме есть только веник?

Оказывается, эту проблему можно решить и делается это невероятно легко. Опытные хозяйки поделились лайфхаком с пакетом.

Зачем хозяйки надевают на веник пакет

Хозяйки поняли, что веник с пакетом – невероятно замечательный инструмент для уборки. С полиэтиленом уборка станет более эффективной.

Просто необходимо надеть полиэтиленовый пакет на веник и завязать. Теперь мусор не будет оставаться на венике. К тому же пакет будет притягивать даже мелкие частицы пыли и грязи, шерсть и волосы.

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