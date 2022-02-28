Президент Зеленский ввел временный безвиз для иностранцев, желающих вступить в легион обороны

Указ не касается россиян.
28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины.
Указ №82/2022 вступает в 1 марта 2022 года и будет длиться до конца военного положения.
Он не касается граждан РФ, признанной страной-агрессором.
Указ о временном безвизе гласит: "Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".
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Автор: Анна Нагорная