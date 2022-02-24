Президент Зеленский отдал приказ наносить захватчикам максимальные потери / Reuters

Президент Владимир Зеленский, как верховный командующий ВСУ, отдал приказ наносить захватчикам максимальные потери. Об этом сообщает РБК с отсылкой на заявление.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ТОТ АР Крым.

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Русские войска несут потери.

В районе проведения ООС сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбито 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

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Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет.

Мы на своей земле и не сдадим ее!

Вместе к победе!"

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Также сообщается о первых жертвах Российской агрессии.