Президент Зеленский отдал приказ наносить захватчикам максимальные потери

Заявление сделано с позиции верховного главнокомандующего ВСУ.
Президент Владимир Зеленский, как верховный командующий ВСУ, отдал приказ наносить захватчикам максимальные потери. Об этом сообщает РБК с отсылкой на заявление.
"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ТОТ АР Крым.
Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Русские войска несут потери.
В районе проведения ООС сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбито 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет.
Мы на своей земле и не сдадим ее!
Вместе к победе!"
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
Также сообщается о первых жертвах Российской агрессии.