Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог

Юг Украины превратится в Сахару / pixabay

В Украине из-за изменения климата лето может длится до октября месяца. Такое мнение озвучил эколог Владимир Борейко.

"Из-за глобального потепления в прошлом году не было бабьего лета. До середины октября стояла жара. В этом году будет тоже самое, так как из-за изменения климата сдвинулись времена года. Теперь лето в Украине длится до октября, осень до декабря, а зима до конца марта", - отмечает Борейко, передает golos.ua.

Также, по его словам, в Украине их-за изменения климата могут быть бесснежные зимы.

"Это происходит из-за повышения температуры. По данным мировых климатологов, за последние 80 лет в среднем температура на планете поднялась на 8 градусов",- сказал Борейко.

Климат в Украине и во всем мире продолжит меняться. В итоге из-за изменения климата в городах невозможно будет жить.

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"По данным климатических моделей, нас ждет повышение температуры в арктических регионах не на 2-5 градусов, а 8-10. Представьте себе, если продолжительность лета в полярных широтах возрастет на три месяца. Отсюда и таяние ледников, и повышение уровня мирового океана. Именно поэтому не допустить дальнейшего повышения температуры является сверхважной задачей, от выполнения которой зависит выживание человечества", – подытожила специалист.

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По словам эколога Александра Соколенко юг Украины может превратиться в пустыню уже очень скоро.

"Юг Херсонской области, Одесской – в этих регионах будет очень мало влаги, климат будет более приближен к пустынному. Это все, к слову, происходит, в том числе, и из-за проблемы воды в Крыму – раньше климат смягчался днепровскими водами", – рассказывает эксперт.

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