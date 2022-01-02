УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

2 января 2022, 02:02

Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросить их на тротуарах, где продавали.

В Одессе продавцы выбросили сотни елок на тротуар

После нового года в Одессе продавцы выбросили на тротуар сотни елок из-за того, что они не смогли их продать накануне праздников, пишет Думская.

Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросили их на тротуарах, где продавали.

Досадная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего таких пунктов более 10 по всему городу.

Елочные свалки образовали на Мечникова, Сегедской и в других районах города. Коммунальщики погрузили елки на грузовики и вывезли в пункты сбора.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства сообщили, что продавцы бросили на улицах более пяти тысяч елок.

Реклама

Коммунальщики вывозят деревья на базу КП "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.

Ранее Главред писал о том, что главная елка Украины, которая расположена на Софийской площади в Киеве, вошла в список самых красивых новогодних деревьев в Европе. Украинская новогодняя красавица заняла 13 место из 28-ми, говорится в рейтинге European Best Destinations.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы", – отмечается в сообщении.

Читайте также:

viber
новогодняя елка новости Одессы Новый год 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийЗеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний Привлечете богатство на весь год: какие вещи нужно положить в кошелек в новогоднюю ночьПривлечете богатство на весь год: какие вещи нужно положить в кошелек в новогоднюю ночь Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Что может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученыхЧто может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученых Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитростиКак заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости
02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использовать

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

Реклама
00:30

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

20:43

В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

20:09

В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

19:46

Умерла легендарная актриса Голливуда

Реклама
19:39

Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от СШАВидео

19:24

День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествиеВидео

19:08

В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВидео

18:51

В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

18:38

Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

18:23

Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычиВидео

18:16

В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

17:50

На Буковине случилось смертельное ДТП

17:26

Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертовВидео

17:24

Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

17:20

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:12

Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по МосквеВидео

17:06

Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

16:31

В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем сутьВидео

16:21

Россия и Украина в 2022 году: почему не видно света в конце тоннелямнение

16:12

Украинские порты теперь закрыты для российских кораблей: запрет вступил в силу

15:43

Выходные в Украине в 2022 году: сколько будет и перечень дат

15:35

SIM-карты по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

15:30

Какие популярные продукты нельзя сочетать при питании - комментарий нутрициолога

15:16

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
15:09

Кто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ

14:54

"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех

14:40

Гороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022Видео

14:28

"Пырнул ножом в грудь": во Львове в новогоднюю ночь хозяин жестоко зарезал квартиранта

13:54

Карантин в Украине 1 января: вся страна оказалась в желтой зоне ограниченийВидео

13:50

Есть ли реально эффективные средства от похмелья - ответ ученых

13:42

Платеж принял, но на карту не перевел: терминал ПриватБанка "украл" деньги клиента

13:32

Английский "Эвертон" купил защитника "Динамо" и сборной Украины Миколенко

13:04

"Ему придется заплатить высокую цену": Байден посоветовал Путину не рисковать из-за УкраиныВидео

12:59

Угроза Украине – это новый вызов: Шольц сделал заявление о новой проблеме Европы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять