Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

В Одессе продавцы выбросили сотни елок на тротуар

После нового года в Одессе продавцы выбросили на тротуар сотни елок из-за того, что они не смогли их продать накануне праздников, пишет Думская.

Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросили их на тротуарах, где продавали.

Досадная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего таких пунктов более 10 по всему городу.

Елочные свалки образовали на Мечникова, Сегедской и в других районах города. Коммунальщики погрузили елки на грузовики и вывезли в пункты сбора.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства сообщили, что продавцы бросили на улицах более пяти тысяч елок.

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Коммунальщики вывозят деревья на базу КП "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.

Ранее Главред писал о том, что главная елка Украины, которая расположена на Софийской площади в Киеве, вошла в список самых красивых новогодних деревьев в Европе. Украинская новогодняя красавица заняла 13 место из 28-ми, говорится в рейтинге European Best Destinations.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы", – отмечается в сообщении.

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