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Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

9 марта 2023, 15:38
Не стоит оставлять на завтра то, что можно выпить сегодня. Особенно, когда дело касается чая.
Чай
Что будет если пить вчерашний чай / pexels.com

Чай, зеленый или черный, с ароматизаторами или фруктами, давно поселился в каждом доме. Его ценят за тонизирующие качества, тонкий вкус и превосходный аромат. Обычно напиток подают горячим, есть и ценители употреблять его охлажденным.

Но есть и те, кто любит оставить заваренный чай "на потом" - им нужно быть предельно осторожными, ведь вчерашний чай несет в себе потенциальную угрозу организму. В Японии есть присказка: "Вчерашний чай – хуже укуса змеи".

Главред расскажет, почему нельзя пить вчерашний чай, и во что может превратиться ваш напиток на следующий день.

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Причина №1. В чашку с чаем может попасть бытовая пыль, различные микроорганизмы и бактерии. Вернее они туда попадут в любом случае, но если напиток выпить сразу, то их концентрация в кружке будет невелика. В заваренном чае, оставленном на сутки при комнатной температуре, все эти бактерии начнут активно размножаться, и очень быстро превратят его из приятного напитка в первичный бульон. Чем это опасно для человека? Ответ очевиден – такой чайный коктейль на основе микроорганизмов не придется по вкусу вашему желудку и кишечнику, и может привести к пищевому отравлению со всеми неприятными последствиями – тошнотой, диареей, общей слабостью организма и пр.

Чай
Можно ли пить чай на следующий день / pexels.com

Причина №2. Чай стал популярен не только благодаря его вкусовым качествам – напиток из ферментированных чайных листьев имеет тонизирующий эффект, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Готовый напиток содержит в себе целый ряд полезных витаминов и микроэлементов: витамины группы В и К, витамин Р, С, калий, кальций, дубильные вещества, катехины и пр. Впрочем, чай теряет их уже через 2 часа после заваривания. Поэтому вчерашний чай из тонизирующего напитка очень быстро превращается в просто питательную среду для бактерий.

Причина №3. Помимо своих полезных свойств чай, который оставили на следующий день, теряет и свои вкусовые качества, или наоборот – приобретает новые и далеко не всегда приятные. Готовый напиток за сутки может впитать в себя запахи, которые стоят в комнате, а вкупе с микроорганизмами, которые плавают брасом в вашей чашке, это делает вчерашний чай вредным и совершенно невкусным.

Чай
Можно ли пить чай который долго стоял / pexels.com

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