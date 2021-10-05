Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда

Чем опасен мед / pixabay

При первых признаках простуды или гриппа многие начинают пить горячий чай с лимоном и медом. Как говорят медики, это есть самая большая ошибка при употреблении меда в оздоровительных целях.

При высоких температурах мед становится токсичным, буквально - превращается в яд, утрачиваются его целебные свойства, говорит нутрициолог Анна Биоториум.

Несмотря на то, что в кулинарии многих стран существуют рецепты выпечки или горячих блюд с применением меда, делать этого нельзя.

Лечебные свойства меда характеризуются так:

очень хорош для глаз и зрения

подавляет жажду

устраняет последствия отравлений

останавливает икоту

полезен при болезнях мочевыводящих путей, глистах, бронхиальной астме, кашле, поносе, тошноте и рвоте

очищает раны и залечивает их

стимулирует рост здоровой ткани на месте повреждения

недавно собранный мед является легким слабительным средством и способствует снижению веса

старый, долго хранившийся мед улучшает жировой обмен и устраняет Капху.

"Мед способствует лучшей абсорбции питательных веществ и формированию стула, способствует похудению, полезен для глаз и зрения, разжигает огонь пищеварения, полезен для голоса, обладает очищающим и заживляющим действием на раны и язвы, обладает смягчающим действием, наделен способностью глубоко проникать в ткани и сильно очищать телесные каналы", - пишет нутрициолог.

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Кроме того, мед улучшает цвет кожи, укрепляет интеллект, является афродизиаком, очищает и улучшает аппетит.

По словам медиков, чтобы мед стал полезным для вас, его стоит употреблять утром и вечером минимум по одной чайной ложке.