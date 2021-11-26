Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

Пресс-марафон Зеленского онлайн

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон по случаю так называемого "экватора" своей каденции. К участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 украинских и иностранных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос.

Зеленский общается с журналистами: смотреть онлайн пресс-марафон

Сортировка по хронологии 12:19 Обсуждают с Шустером Рината Ахмета. Если кратко, Зеленский считает, что Ахметова пытаются втянуть в информационную войну против власти с целью ее свержения. "Я считаю, что это будет его фатальная ошибка", - заявил презилент. 12:17 Зеленский прокомментировал анонсированную протестную акцию на 1 декабря. Говорит госпереворота не боится. Реклама "Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер лезть не буду. Буду спокойно работать на Банковой". 12:11 Отвечая на вопрос о возможной войне с РФ, Зеленский пожаловался на то, что медиа исскуственно нагнетают ситуацию. "Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации... Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок. Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных", - заявил Зеленский. 12:10 Зеленского спросили о посадках, точнее их отсутствии. "Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Не происходит таких медийных посадок, однако они есть", ответил президент. Также он акцентирует на необходимости судебной реформы. 12:04 Главред РБК Щербина спросил первым: о выполненных и невыполненнях обещаниях президента. Зеленский похвастался проведением земельной реформы, прибыльностю УЗ и деолигархизацией. Также президент вспомнил о "Большой стройке". 12:02 Пресс-марафон стартовал. Зеленский во вступительном слове начал с того, что извинился перед журналистами, которых не пригласили. 11:59 Многие журналисты не были приглашены на мероприятие. Им приходится работать на улице. Фото: НВ 11:55 В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ: Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Владимир Зеленский будет общаться с журналистами три часа - с 12:00 до 15:00. Место проведения пресс-марафона - коворкинг Creative State Arsenal в районе станции метро Арсенальная в Киеве. Мероприятие будет транслироваться онлайн на ведущих украинских телеканалах.

"Cостоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.", - сказано в анонсе события.