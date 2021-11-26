Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

Владимир Зеленский ответит на вопросы 30 журналистов. Главред транслирует событие в прямом эфире и ведет текстовый онлайн.
В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон по случаю так называемого "экватора" своей каденции. К участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 украинских и иностранных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос.
Зеленский общается с журналистами: смотреть онлайн пресс-марафон
Обсуждают с Шустером Рината Ахмета. Если кратко, Зеленский считает, что Ахметова пытаются втянуть в информационную войну против власти с целью ее свержения.
"Я считаю, что это будет его фатальная ошибка", - заявил презилент.
Зеленский прокомментировал анонсированную протестную акцию на 1 декабря. Говорит госпереворота не боится.
"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер лезть не буду. Буду спокойно работать на Банковой".
Отвечая на вопрос о возможной войне с РФ, Зеленский пожаловался на то, что медиа исскуственно нагнетают ситуацию.
"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации... Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок. Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных", - заявил Зеленский.
Зеленского спросили о посадках, точнее их отсутствии.
"Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Не происходит таких медийных посадок, однако они есть", ответил президент. Также он акцентирует на необходимости судебной реформы.
Главред РБК Щербина спросил первым: о выполненных и невыполненнях обещаниях президента. Зеленский похвастался проведением земельной реформы, прибыльностю УЗ и деолигархизацией. Также президент вспомнил о "Большой стройке".
Пресс-марафон стартовал. Зеленский во вступительном слове начал с того, что извинился перед журналистами, которых не пригласили.
Многие журналисты не были приглашены на мероприятие. Им приходится работать на улице. Фото: НВ
В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Владимир Зеленский будет общаться с журналистами три часа - с 12:00 до 15:00. Место проведения пресс-марафона - коворкинг Creative State Arsenal в районе станции метро Арсенальная в Киеве. Мероприятие будет транслироваться онлайн на ведущих украинских телеканалах.
"Cостоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.", - сказано в анонсе события.
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