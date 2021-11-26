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Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

26 ноября 2021, 12:00
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Владимир Зеленский ответит на вопросы 30 журналистов. Главред транслирует событие в прямом эфире и ведет текстовый онлайн.

Пресс-марафон Зеленского онлайн

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон по случаю так называемого "экватора" своей каденции. К участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 украинских и иностранных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос.

Зеленский общается с журналистами: смотреть онлайн пресс-марафон

Сортировка по хронологии
12:19

Обсуждают с Шустером Рината Ахмета. Если кратко, Зеленский считает, что Ахметова пытаются втянуть в информационную войну против власти с целью ее свержения.

"Я считаю, что это будет его фатальная ошибка", - заявил презилент.

12:17

Зеленский прокомментировал анонсированную протестную акцию на 1 декабря. Говорит госпереворота не боится.

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"Я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер лезть не буду. Буду спокойно работать на Банковой".

12:11

Отвечая на вопрос о возможной войне с РФ, Зеленский пожаловался на то, что медиа исскуственно нагнетают ситуацию.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации... Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок. Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных", - заявил Зеленский.

12:10

Зеленского спросили о посадках, точнее их отсутствии.

"Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. Не происходит таких медийных посадок, однако они есть", ответил президент. Также он акцентирует на необходимости судебной реформы.

12:04

Главред РБК Щербина спросил первым: о выполненных и невыполненнях обещаниях президента. Зеленский похвастался проведением земельной реформы, прибыльностю УЗ и деолигархизацией. Также президент вспомнил о "Большой стройке".

12:02

Пресс-марафон стартовал. Зеленский во вступительном слове начал с того, что извинился перед журналистами, которых не пригласили.

11:59

Многие журналисты не были приглашены на мероприятие. Им приходится работать на улице. Фото: НВ

11:55

В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:

  • Liga.net
  • РБК Україна
  • 24 канал
  • Свобода слова Савіка Шустера
  • Українські новини
  • Інтерфакс Україна
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНІАН
  • Укрінформ
  • ТРК Україна
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радіо Cвобода
  • КП в Україні
  • Українська правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Кореспондент
  • НВ
  • Інтер
  • Forbes Україна
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

Владимир Зеленский будет общаться с журналистами три часа - с 12:00 до 15:00. Место проведения пресс-марафона - коворкинг Creative State Arsenal в районе станции метро Арсенальная в Киеве. Мероприятие будет транслироваться онлайн на ведущих украинских телеканалах.

"Cостоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ на Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.", - сказано в анонсе события.

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Владимир Зеленский
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