Предвещает большие проблемы и приносит небывалый успех: почему мед должен быть в каждом доме

Приметы про мед / pixabay

Мед - уникальное лакомство, которое должно быть в каждом доме. Примет существует очень много. По мнению специалистов, таким образом суеверные люди себя оберегают от неприятностей.

С медом также есть много примет, в которые верили наши близкие. Бытует мнение, что мед может нести за собой много проблем и предсказать неурядицы.

Мед в доме всегда нужно хранить в прозрачной банке на видном месте. Тогда он принесет в дом богатство и успех.

Приметы про мед

Если женщина разбила банку с медом, то ждать неприятной ссоры с мужем или бойфрендом.

Если мужчина разбил банку с медом, то ждут проблемы с противоположным полом.

Если дети разбили банку с медом в доме, то ждать большой ссоры между родителями.

Если на одежду капнули мед, то ждать большие траты.

Если измазали скатерть или кухонный стол медом, то будут неприятности в доме.

Если измазали волосы случайно медом, ждать богатства.

Если купили горький и невкусный мед, то будут неприятности в рабочих делах.

Если случайно испачкали правую руку медом или светлую одежду, то ждать большой прибыли.

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