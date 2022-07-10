Предвещает большие проблемы и приносит небывалый успех: почему мед должен быть в каждом доме

Приметы про мед, которые помогут предотвратить беду.
Мед - уникальное лакомство, которое должно быть в каждом доме. Примет существует очень много. По мнению специалистов, таким образом суеверные люди себя оберегают от неприятностей.
С медом также есть много примет, в которые верили наши близкие. Бытует мнение, что мед может нести за собой много проблем и предсказать неурядицы.
Мед в доме всегда нужно хранить в прозрачной банке на видном месте. Тогда он принесет в дом богатство и успех.
Приметы про мед
- Если женщина разбила банку с медом, то ждать неприятной ссоры с мужем или бойфрендом.
- Если мужчина разбил банку с медом, то ждут проблемы с противоположным полом.
- Если дети разбили банку с медом в доме, то ждать большой ссоры между родителями.
- Если на одежду капнули мед, то ждать большие траты.
- Если измазали скатерть или кухонный стол медом, то будут неприятности в доме.
- Если измазали волосы случайно медом, ждать богатства.
- Если купили горький и невкусный мед, то будут неприятности в рабочих делах.
- Если случайно испачкали правую руку медом или светлую одежду, то ждать большой прибыли.
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Автор: Маша Тупченко