Предупреждение о раке: люди с этим диагнозом подвержены большему риску

Риск был на 91 процент выше для рака легких и других видов рака дыхательных путей / УНИАН

Эксперты предупреждают, что люди с сердечной недостаточностью могут подвергаться повышенному риску развития рака. Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может правильно перекачивать кровь по телу из-за повреждения мышц органа в результате сердечного приступа.

Теперь эксперты считают, что пациентам с сердечной недостаточностью может быть полезно обследование на предмет рака, пишет Express.co.uk.

Исследователи, возглавляющие исследование, опубликованное в журнале ESC Heart Failure, отслеживали 100 124 пациентов с сердечной недостаточностью, сравнивая их с таким же количеством участников, у которых сердечная недостаточность не была.

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В обеих группах сравнения в начале исследования не было рака.

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Ученые отслеживали заболеваемость раком в течение следующих 10 лет.

Две группы были сопоставлены по возрасту, полу, возрасту, ожирению и заболеваемости диабетом.

Исследователи отметили, что им не хватало данных о социально-экономическом статусе участников, курении, употреблении алкоголя и физической активности, которые, как известно, влияют на риск рака.

Результаты показали значительные различия между двумя группами. В целом у 25,7% пациентов с сердечной недостаточностью была диагностирована какая-либо форма рака, по сравнению с 16,2% пациентов без него.

Хотя предыдущие исследования установили риск рака у пациентов с сердечной недостаточностью, этот анализ позволил исследователям идентифицировать различные типы рака.

Пациенты с сердечной недостаточностью имели более чем вдвое больший риск рака губы, ротовой полости и глотки.

Риск был на 91 процент выше для рака легких и других видов рака дыхательных путей, на 86 процентов выше для рака женских половых органов и на 83 процента выше для рака кожи.

У людей с сердечной недостаточностью риск развития рака толстой кишки и рака, рака желудка и других видов рака пищеварительной системы на 75 процентов выше.

Наконец, исследование показало, что у женщин с сердечной недостаточностью риск рака груди на 67 процентов выше, а у мужчин риск рака половых органов на 52 процента выше.

Доктор Гириш Л. Калра, старший научный сотрудник кардиологии Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета, сказал: "Я думаю, что это интересное ретроспективное когортное исследование".

"Основным недостатком исследования является то, что база данных не позволяла исследователям контролировать самый большой риск развития рака и сердечных заболеваний: курение. Курение сигарет может быть обычным явлением в исследовании".

Марк Люедде, кардиолог из Кильского университета в Германии, отметил: "Между сердечной недостаточностью и раком существует больше взаимосвязей, чем просто общие факторы риска. Сердечная недостаточность - это не болезнь сердца. Это почти болезнь сердца и других органов, важность сопутствующих заболеваний для прогноза и качества жизни пострадавших невозможно переоценить".

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом болезней сердца и системы кровообращения, от которого в 2019 году погибло большинство мужчин и женщин во всем мире.