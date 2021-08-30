УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Предупреждение: антибиотики на определенных этапах жизни могут сократить ее продолжительность

30 августа 2021, 14:08

Вот почему так важно использовать антибиотики только тогда, когда они необходимы.

Лекарства
Одно новое исследование выявило важные последствия банального назначения препарата/ Днепр Час

Отсутствие антибиотиков для борьбы с резистентностью может поставить под угрозу заражение 10 миллионов жизней во всем мире к 2050 году.

Лекарство, имеющее решающее значение для человека, вводится ненадлежащим образом, что угрожает его эффективности против распространенного в мире инфекционного заболевания.

Однако одно новое исследование выявило важные последствия банального назначения препарата, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеАнтибиотики не помогают: врач назвал новые симптомы COVID-19 у украинцев

Исследователи предупредили, что влияние антибиотиков на метаболизм и воспаление через микробиоту кишечника - микроорганизмы, которые живут в пищеварительном тракте, - может сократить продолжительность жизни.

Реклама

Считается, что этот эффект связан с типом микробиома, который повторно заселяется после воздействия антибиотиков.

Профессор Дэвид Линн, руководитель проекта в Университете Флиндерса, Австралия, сказал: "Это первый раз, когда мы смогли отследить влияние, которое изменения микробиома кишечника из-за антибиотиков в раннем возрасте могут оказывать на мышей на протяжении всей их нормальной жизни".

Это первое в своем роде исследование, в котором изучаются эффекты воздействия антибиотиков на нормальных здоровых мышей в раннем возрасте, отслеживание мышей или младенцев до старости.

Они заметили, что после использования антибиотиков разнообразие микробиома кишечника значительно уменьшилось.

Затем кишечник был повторно заселен двумя разными доминирующими типами микробиоты, называемыми PAM I и PAM II.

Профессор Линн объяснил: "У мышей с микробиомом PAM II в более позднем возрасте проявлялась повышенная инсулинорезистентность, что указывает на метаболическую дисфункцию, а также на значительно более высокие уровни воспаления во многих различных тканях, включая кровь, печень и мозг.

"Мыши PAM II умерли примерно в два раза больше, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I, даже несмотря на то, что обе группы были однопометниками, подвергавшимися воздействию одних и тех же антибиотиков".

Воздействие на мышей было постоянным, несмотря на то, что состав микробиоты в обеих группах подвергшихся воздействию мышей нормализовался в течение нескольких недель после воздействия антибиотиков.

Профессор Линн добавил: "Наши данные свидетельствуют о том, что тип микробиома, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, включая долголетие.

Эти данные предполагают, что различия в микробиоте после приема антибиотиков в раннем возрасте могут перепрограммировать иммунную систему в долгосрочной перспективе, причем последствия этого перепрограммирования проявляются в более позднем возрасте, включая влияние на иммунитет, метаболизм и даже продолжительность жизни.

"Предыдущие исследования, изучающие причинную связь между микробиотой кишечника и продолжительностью жизни, в основном были ограничены беспозвоночными и мышами с сокращенной продолжительностью жизни из-за генетического дефицита.

Профессор Колин Гарнер, исполнительный директор Antibiotic Research UK, сказал express.co.uk: "Было обнаружено, что состав микробиома, то есть скопление микроорганизмов в организме, особенно в кишечнике, очень важен для здоровья человека.

"Изменения в составе микробиома связаны с многочисленными нарушениями здоровья, такими как воспалительные заболевания кишечника, недоедание, метаболические нарушения, астма и нейродегенеративные заболевания. Теперь мы можем добавить к этому списку изменения продолжительности жизни.

"Хотя исследователи обнаружили, что введение антибиотиков в раннем возрасте привело к сокращению продолжительности жизни обработанных животных, необходимо установить, воспроизводится ли это исследование на животных на людях".

Ученые, призывающие к созданию новых антибиотиков, более избирательных по отношению к убиваемым ими бактериям, разработали новые алгоритмы, которые, по их мнению, могут помочь в разработке новых эффективных антибиотиков с нуля.

Это будет означать, что антибиотики убивают только микробов, вызывающих инфекции, а не все здоровые бактерии, живущие в кишечнике.

Профессор Гарнер добавил: "Мы знаем, что антибиотики уничтожают многие кишечные бактерии, и для восстановления кишечника может потребоваться некоторое время.

Вот почему так важно использовать антибиотики только тогда, когда они необходимы, а не для банальных целей, таких как лечение кашля, простуды или боли в горле. "Возможно, пагубное воздействие антибиотиков на микробиом станет таким же важным, как устойчивость к антибиотикам при их клиническом использовании".

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии мутируют и развиваются, чтобы обойти механизмы, которые используют противомикробные препараты для их уничтожения.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Союз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирамСоюз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирам Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезетПервые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причинуРФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августаОреховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсийКак понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий

Последние новости

15:30

Должность высокая: появились подробности об осужденном пожизненно сотруднике Минюста

15:18

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

14:59

Харьковчанин пережил клиническую смерть в результате укуса шершня Видео

14:57

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях

14:51

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

Реклама
14:49

Чтобы стать счастливее: от каких вещей нужно отказаться в сентябре Видео

14:29

Отставка Кличко: СМИ узнали, кого могут назначить главой КГГА Видео

14:28

Феерия на Паралимпиаде: украинцы завоевали еще 6 медалей и ворвалась в пятерку лидеров Видео

14:16

"Ложись, бандера": в Одессе мужчина на улице сильно ударил ногой старушку Видео

14:08

Предупреждение: антибиотики на определенных этапах жизни могут сократить ее продолжительность Видео

14:07

Kazka выпустила клип Цілувати тебе на саундтрек сериала Моя улюблена Страшко Видео

14:01

В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик Видео

13:58

На Сумщине мужчина случайно обнаружил в кювете два трупа

13:57

"Большая стройка" Зеленского соединит Украину и Молдову кратчайшим транспортным коридором

13:57

Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

13:14

Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

13:14

"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель отрицала российскую агрессию Видео

13:13

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Видео

13:03

Новое назначение: Геращенко стал советником главы МВД - СМИ

12:49

Задушил и сбросил тело в колодец: новые детали жестокой расправы парня над 16-летней девушкой Видео

Реклама
12:35

Кэтрин Винник в Украине сходила в Пласт, к которому принадлежит с детства

12:28

По США пронесся самый страшный ураган в истории: жуткие кадры показали из космоса

12:20

Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Видео

12:19

"Собирают мертвую лопатами": на Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы

12:05

Удар по Украине в ЕСПЧ: у Лаврова рассказали о "крайней мере" с иском РФ

12:01

Как отсутствие рыбы влияет на организм: врачи рассказали, что значит есть мало рыбы Видео

11:49

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман Видео

11:49

В Киеве на Борщаговке люди пожарили шашлык прямо на балконе Видео

11:38

Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками

11:22

Укравтодор привлек $376 млн кредита для финансирования проектов "Большой стройки"

11:05

Парень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

10:53

Рост цен на газ в сентябре: поставщик "последней надежды" повысил тариф Видео

10:52

Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США Видео

10:50

СТБ больше не занимается организацией Евровидения для Украины

10:32

Кофе может быть опасен для мозга: названы главные 4 ошибки Видео

10:24

Подошел из-за угла и пырнул ножом: на Житомирщине в сквере зверски зарезали женщину

10:23

В Киеве пассажирку заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра Видео

10:12

Ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе

10:00

Лариса Ницой: Люди проявляются при мне – становятся либо настоящими украинцами, либо явными сепарами

Реклама
09:51

Снижает давление за два часа: врачи назвали специю Видео

09:51

Потоп в Киеве после мощного ливня: затопленную станцию метро спасали швабрами Видео

09:41

"По зданию трещины, а во дворе 15 собак": появились фото дома в Черкассах, где жил ребенок Андрюша

09:35

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности Видео

09:30

Был ранен в бою под Луганском, 7 лет боролся за жизнь: умер Герой Украины Александр Петраковский

09:18

Пьяный 19-летний водитель без прав влетел в такси на Львовщине: трое погибших и много пострадавших Видео

09:01

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

08:57

Украинцам грозит выселение и продажа квартир: что нужно знать о долгах по коммуналке Видео

08:19

Коронавирус в Украине 30 августа: за сутки выявлено 749 новых больных

08:07

Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять