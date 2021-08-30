Предупреждение: антибиотики на определенных этапах жизни могут сократить ее продолжительность

Одно новое исследование выявило важные последствия банального назначения препарата/ Днепр Час

Отсутствие антибиотиков для борьбы с резистентностью может поставить под угрозу заражение 10 миллионов жизней во всем мире к 2050 году.

Лекарство, имеющее решающее значение для человека, вводится ненадлежащим образом, что угрожает его эффективности против распространенного в мире инфекционного заболевания.

Однако одно новое исследование выявило важные последствия банального назначения препарата, пишет Express.co.uk.

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Исследователи предупредили, что влияние антибиотиков на метаболизм и воспаление через микробиоту кишечника - микроорганизмы, которые живут в пищеварительном тракте, - может сократить продолжительность жизни.

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Считается, что этот эффект связан с типом микробиома, который повторно заселяется после воздействия антибиотиков.

Профессор Дэвид Линн, руководитель проекта в Университете Флиндерса, Австралия, сказал: "Это первый раз, когда мы смогли отследить влияние, которое изменения микробиома кишечника из-за антибиотиков в раннем возрасте могут оказывать на мышей на протяжении всей их нормальной жизни".

Это первое в своем роде исследование, в котором изучаются эффекты воздействия антибиотиков на нормальных здоровых мышей в раннем возрасте, отслеживание мышей или младенцев до старости.

Они заметили, что после использования антибиотиков разнообразие микробиома кишечника значительно уменьшилось.

Затем кишечник был повторно заселен двумя разными доминирующими типами микробиоты, называемыми PAM I и PAM II.

Профессор Линн объяснил: "У мышей с микробиомом PAM II в более позднем возрасте проявлялась повышенная инсулинорезистентность, что указывает на метаболическую дисфункцию, а также на значительно более высокие уровни воспаления во многих различных тканях, включая кровь, печень и мозг.

"Мыши PAM II умерли примерно в два раза больше, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I, даже несмотря на то, что обе группы были однопометниками, подвергавшимися воздействию одних и тех же антибиотиков".

Воздействие на мышей было постоянным, несмотря на то, что состав микробиоты в обеих группах подвергшихся воздействию мышей нормализовался в течение нескольких недель после воздействия антибиотиков.

Профессор Линн добавил: "Наши данные свидетельствуют о том, что тип микробиома, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, включая долголетие.

Эти данные предполагают, что различия в микробиоте после приема антибиотиков в раннем возрасте могут перепрограммировать иммунную систему в долгосрочной перспективе, причем последствия этого перепрограммирования проявляются в более позднем возрасте, включая влияние на иммунитет, метаболизм и даже продолжительность жизни.

"Предыдущие исследования, изучающие причинную связь между микробиотой кишечника и продолжительностью жизни, в основном были ограничены беспозвоночными и мышами с сокращенной продолжительностью жизни из-за генетического дефицита.

Профессор Колин Гарнер, исполнительный директор Antibiotic Research UK, сказал express.co.uk: "Было обнаружено, что состав микробиома, то есть скопление микроорганизмов в организме, особенно в кишечнике, очень важен для здоровья человека.

"Изменения в составе микробиома связаны с многочисленными нарушениями здоровья, такими как воспалительные заболевания кишечника, недоедание, метаболические нарушения, астма и нейродегенеративные заболевания. Теперь мы можем добавить к этому списку изменения продолжительности жизни.

"Хотя исследователи обнаружили, что введение антибиотиков в раннем возрасте привело к сокращению продолжительности жизни обработанных животных, необходимо установить, воспроизводится ли это исследование на животных на людях".

Ученые, призывающие к созданию новых антибиотиков, более избирательных по отношению к убиваемым ими бактериям, разработали новые алгоритмы, которые, по их мнению, могут помочь в разработке новых эффективных антибиотиков с нуля.

Это будет означать, что антибиотики убивают только микробов, вызывающих инфекции, а не все здоровые бактерии, живущие в кишечнике.

Профессор Гарнер добавил: "Мы знаем, что антибиотики уничтожают многие кишечные бактерии, и для восстановления кишечника может потребоваться некоторое время.

Вот почему так важно использовать антибиотики только тогда, когда они необходимы, а не для банальных целей, таких как лечение кашля, простуды или боли в горле. "Возможно, пагубное воздействие антибиотиков на микробиом станет таким же важным, как устойчивость к антибиотикам при их клиническом использовании".

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии мутируют и развиваются, чтобы обойти механизмы, которые используют противомикробные препараты для их уничтожения.