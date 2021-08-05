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"Предлагаю немного отрезвиться": мэр Конотопа набросился и облил водой нардепа Качуру

5 августа 2021, 16:46

Семенихин упрекнул Качуру, что нардепы не выделяют Кнотопу достаточно денег, в частности на водопровод.

Артем Семенихин и Александр Качура / скриншот

Сегодня, 5 августа, на сессии городского совета мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от партии Слуга народа Александра Качуру.

Как сообщается, Качура прибыл с рабочим визитом в Сумскую область, где на заседании горсовета Конотопа поднял вопрос проблем города.

Качура на заседание принес бутылку местной водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления еды. Депутат передай ее мэру Артему Семинихину и потребовал проверить ее качество.

"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы? Блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"? – поинтересовался Качура у мэра.

Семенихин же упрекнул "слугу", что нардепы не выделяют Кнотопу достаточно денег, в частности на водопровод. Он заявил, что "депутат перегрелся".

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"Предлагаю вам, господин Качура, немного отрезвиться нашей конотопской водой и прийти в себя", – заявил мэр и выплеснул на нардепа, сидевшего рядом, воду.

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В этот момент в зале аплодировали. После мужчины начали толкать друг друга. Однако к ним быстро подбежали охранники и разняли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в здании Верховной Рады произошла драка между двумя представителями фракции Слуга народа – Николаем Тищенко и Александром Куницким. Тищенко накинулся на Куницкого и выбил из его рук телефон.

Конотоп Слуга народа Артем Семенихин Александр Качура
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