Предки остерегались и нам передали: что будет, если подарить дареное

Передаривать подарки не самое приятное занятие, однако иногда подаренные вещи просто не нужны и всё же многие грешат такими действиями.

Что будет, если подарить дареное / pexels.com

Передаривание подарков не только этический вопрос, он также наполнен разными приметами, которые пришли к нам от предков. Почему нельзя передаривать дареное - читайте далее.

Что будет если подарить дареное - давние приметы

Украинцы в своем большинстве живут в системе примет, которые пришли издавна и передавались от поколения к поколению. Эти приметы коснулись и подарков.

"Дареное не дарят" - фраза, знакомая многим из детства. В нее заложен смысл о том, что человек, который дарит подарок, так или иначе вкладывает в него частицу своей энергии и себя. Тот, кто получил подарок всегда помнит о том, кто ему его подарил. Таким образом, отдавая подарок, вы можете передарить другому человеку то, что принадлежит только вам.

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Также предки верили, что беда может настигнуть не только того, кто передарил подарок, но и того, кто его получил.

Какие подарки нельзя передаривать - что точно под запретом

На этот вопрос одинаково отвечает и правило этики и приметы. Конечно, нежелательно передаривать любой подарок, однако самый большой запрет наложен на то, что для вас сделали своими руками.

Издавна считается, что все подарки ручной работы могут иметь только одного адресата, а вот этика гласит о том, что подарки, сделанные своими руками - единственный тип презента, который нельзя передаривать, если вы не верите в приметы.

Явным исключением являются подарки, которые можно передаривать - это семейные реликвии и наследственные украшения. В семье многие предметы передаются от поколения к поколению, накапливая силы и память рода.

Можно ли передаривать цветы - один из самых популярных вопросов

Цветы ничем не отличаются от остальных подарков - их передаривать нежелательно. Однако здесь тоже есть исключения.

Если вы знаете, что цветы подаренные вам не несут в себе душевного порыва и наполнения - их можно передарить без сомнений. Также можно передаривать цветы с добрыми побуждениями. В этом случае решение должно основываться на чувствах.

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