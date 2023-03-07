Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

Астрологи утверждают, что среди представителей зодиакального круга есть три знака зодиака, которые отличаются особой верностью и преданностью.
Какие знаки зодиака никогда не предадут - семья превыше всего
Эксперты по звездам убеждены, что Ракам свойственна одна отличительная черта - серьезность в выборе партнера. Этот знак выбирает человека и строит с ним отношения только в том случае, если видит в отношениях потенциал на будущее. Также представители этого знака всегда помнят цену флирта на стороне и не дают повода для ревности.
Какие знаки зодиака самые верные - уверенность в выборе
Еще одним преданным знаком принято считать Козерога. Люди, рожденные под этим знаком - всегда проявляют себя достояно и не поддаются течениям свободных отношений. Как правило, они уверенны в своем выборе и вкладываются в отношения до последнего.
Самый верный знак зодиака - моногамия
Лев - один из самых экспрессивных и огненных знаков. Казалось бы, натура знака - непостоянная и вспыльчивая, однако в любви эти люди преданны и верны, как лебеди. Они предпочтут уважение к личности, которую самостоятельно выбрали себе в партнеры в любой ситуации.
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