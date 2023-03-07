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Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

7 марта 2023, 18:45
Всем хочется найти человека, на которого можно положиться без сомнений.
ТОП-3 самых верных знака зодиака
ТОП-3 самых верных знака зодиака / pexels.com

Астрологи утверждают, что среди представителей зодиакального круга есть три знака зодиака, которые отличаются особой верностью и преданностью.

Какие знаки зодиака никогда не предадут - семья превыше всего

Эксперты по звездам убеждены, что Ракам свойственна одна отличительная черта - серьезность в выборе партнера. Этот знак выбирает человека и строит с ним отношения только в том случае, если видит в отношениях потенциал на будущее. Также представители этого знака всегда помнят цену флирта на стороне и не дают повода для ревности.

Какие знаки зодиака самые верные - уверенность в выборе

Еще одним преданным знаком принято считать Козерога. Люди, рожденные под этим знаком - всегда проявляют себя достояно и не поддаются течениям свободных отношений. Как правило, они уверенны в своем выборе и вкладываются в отношения до последнего.

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Самый верный знак зодиака - моногамия

Лев - один из самых экспрессивных и огненных знаков. Казалось бы, натура знака - непостоянная и вспыльчивая, однако в любви эти люди преданны и верны, как лебеди. Они предпочтут уважение к личности, которую самостоятельно выбрали себе в партнеры в любой ситуации.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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