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Праздники Казанской иконы Божией Матери: когда и что отмечает Украина

21 июля 2021, 04:06

Как отмечается праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери, в чем особенность образа и как прославляется икона в Украине – читайте в материале Главреда.

Праздники Казанская Летняя и Казанская Осенняя Зимняя традиции
Праздники Казанская Летняя и Казанская Осенняя (Зимняя) - традиции / sputnik.by

Сегодня праздник иконы Божией Матери – в честь обретения чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. В народе праздник именуют по-простому – Казанская Летняя. Но есть еще один День Казанской иконы Божией Матери 2021 – это Казанская Осенняя (Зимняя).

Когда и как почитается Казанская икона Божией Матери в Украине, выяснил Главред.

Когда празднуется Казанская в Украине

У этой иконы две даты празднования:

  • 21 июля – в честь обретения образа;
  • 4 ноября – в честь чуда, что явила Казанская икона, когда помогла избавить Москву от поляков.

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Как отличить икону Казанской Божьей Матери

Отличительная особенность Казанской иконы – тут Божья Матерь изображена по плечи, а не по пояс. Обычно на иконах Божьей Матери видно, как Пресвятая Дева рукой указывает на Богомладенца – однако на Казанском образе этот жест не виден.

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Казанская икона Божией Матери: от чего она защищает, куда вешать и как ей молиться

"Казанская икона Пресвятой Богородицы известна и почитаема, без преувеличения, на всех континентах земного шара. Ее можно увидеть даже в католических храмах. Такая всенародная любовь к этой святыне отобразилась в словах молитвы к ней, в которой верующие называют Богородицу Заступницей усердной рода христианского. Чудеса от этой иконы посылаются всем, кто с верой и надеждой молится перед ней. И это не зависит ни от национальности, ни от гражданства молящегося", - рассказал в комментарии Главреду митрополит Нежинский и Прилукский Климент, глава Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Он напомнил, что во всех регионах Украины есть много храмов в Честь Казанской иконы. Часто именно этот образ выбирают молодожены для венчальной пары икон. Так что эта святыня имеет духовное значение для людей, где бы они не жили, подчеркнул священнослужитель.

"В доме иконы должны быть в почитаемом месте, как раньше говорили - "святом углу".

Иконы в наших жилищах мы храним не для украшения и не как обереги. Они напоминают нам о необходимости молитвы тем святым, которые на иконах изображены.

Иконы напоминают нам и то, что мы постоянно находимся под Божьим взором и Ангелы, и Богородица, и все святые видят нашу жизнь, наши дела и даже помыслы. Поэтому в нашей жизни не должно быть греха и всего того, что огорчает Бога и святых", - пояснил Владыка Климент.

Он призвал всех верующих православных сходить в праздник Казанской иконы Божьей Матери в храм.

"На праздник Казанской иконы Богородице приятно будет увидеть вас в храме, особенно если поблизости от вас есть храм, посвящённый этой святыне, то есть где 21 июля отмечается храмовой день", - заверил священник.

Ранее мы уже писали, о чем молятся иконе Казанской Божьей матери.

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Молитва перед Казанской иконой Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верой и любовию приподающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепное Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Казанская Зимняя (Осенняя): традиции

На праздник Казанской иконы в ноябре принято играть свадьбы. Недаром именно перед Казанской иконой незамужние девушки молятся о любви и супружестве. Также именно Казанской иконой издавна благословляют молодых, которые решили вступать в брак.

А свадьба на Казанскую, по народным поверьям, считается залогом счастья в семейной жизни.

В праздники Казанской иконы Божьей Матери не принято:

  • работать и сквернословить,
  • грустить и устраивать ссоры.

Эти запреты касаются и праздника Казанская Летняя, и иных церковных праздников.

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