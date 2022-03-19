Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

Православный календарь на апрель 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны украинцев ждут несколько важных дат и большой христианский праздник – Пасха. Также в начале месяца проходит и Вселенская родительская суббота.

О том, какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Православные церковные праздники в апреле 2022

2 апреля - Вселенская родительская суббота;

3 апреля - Преподобного Иоанна Лествичника;

5 апреля - Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы ;

; 8 апреля - Собор Архангела Гавриила;

9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);

10 апреля - Преподобный Иларион Новый (Пеликитский). Преподобной Марии Египетской, Радомышльской иконы Божией Матери;

16 апреля - Лазарева суббота;

17 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим ;

; 18 апреля - Страстная седмица (продлится по 24 апреля);

21 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери ;

; 22 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа ;

; 23 апреля - Великая суббота;

24 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение) ;

; 25 апреля – Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 1 мая);

30 апреля - Преподобного Паисия Киевского.

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