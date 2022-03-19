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Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

19 марта 2022, 08:34

Важные церковные даты апреля - Благовещенье, Вербное воскресение, Пасха

Православный календарь 2022
Православный календарь на апрель 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны украинцев ждут несколько важных дат и большой христианский праздник – Пасха. Также в начале месяца проходит и Вселенская родительская суббота.

О том, какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Православные церковные праздники в апреле 2022

  • 2 апреля - Вселенская родительская суббота;
  • 3 апреля - Преподобного Иоанна Лествичника;
  • 5 апреля - Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;
  • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля - Собор Архангела Гавриила;
  • 9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);
  • 10 апреля - Преподобный Иларион Новый (Пеликитский). Преподобной Марии Египетской, Радомышльской иконы Божией Матери;
  • 16 апреля - Лазарева суббота;
  • 17 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;
  • 18 апреля - Страстная седмица (продлится по 24 апреля);
  • 21 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
  • 22 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;
  • 23 апреля - Великая суббота;
  • 24 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение);
  • 25 апреля – Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 1 мая);
  • 30 апреля - Преподобного Паисия Киевского.

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