Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

Важные церковные даты апреля - Благовещенье, Вербное воскресение, Пасха
Во втором месяце весны украинцев ждут несколько важных дат и большой христианский праздник – Пасха. Также в начале месяца проходит и Вселенская родительская суббота.
О том, какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Православные церковные праздники в апреле 2022
- 2 апреля - Вселенская родительская суббота;
- 3 апреля - Преподобного Иоанна Лествичника;
- 5 апреля - Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;
- 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля - Собор Архангела Гавриила;
- 9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);
- 10 апреля - Преподобный Иларион Новый (Пеликитский). Преподобной Марии Египетской, Радомышльской иконы Божией Матери;
- 16 апреля - Лазарева суббота;
- 17 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;
- 18 апреля - Страстная седмица (продлится по 24 апреля);
- 21 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
- 22 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;
- 23 апреля - Великая суббота;
- 24 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение);
- 25 апреля – Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 1 мая);
- 30 апреля - Преподобного Паисия Киевского.
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Автор: Елена Стороженко