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Православный календарь на 2023 год: узнайте, когда Рождество, Пасха, Троица

23 декабря 2022, 15:01
Не пропустите многодневные посты и узнайте, в какие дни можно отказаться от скромности в питании.
Православный календарь 2023
Православный календарь 2023 / ua.depositphotos.com

Верующие все чаще интересуются, каким будет православный календарь в 2023 году, когда великий пост, Пасха, Троица и поминальные субботы. Все это и еще больше мы предлагаем узнать в православном календаре Главреда.

Предлагаем познакомиться с календарем именин на январь 2023 года "День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам".

Православный календарь 2023: двунадесятые праздники

В православии двунадесятыми называют праздники, которые имеют фиксированную дату. Также эти даты считаются самыми важными в православном календаре – это наиболее важные даты в земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

На данный момент к двунадесятым праздникам в православном календаре 2023 года относятся следующие даты:

  • 7 января – Рождество Христово;
  • 19 января – Крещение Господне (Богоявление);
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 19 августа – Преображение Господне;
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Также есть переходные двунадесятые праздники:

  • Вход Господень в Иерусалим – за 7 дней до Пасхи;
  • Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи;
  • День Святой Троицы – 50-й день после Пасхи.

В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля. Католическая Пасха 2023 – 9 апреля. Соответственно чистый четверг приходится на 13 апреля, а Страстная пятница – на 14 апреля.

Православный календарь 2023: большие православные праздники

Кроме двунадесятых православные христиане отмечают и большие праздники. В эти дни чтятся важные этапы жизни Иисуса Христа, святых, пророков.

  • 14 января – Обрезание Господне;
  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла;
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Посты в 2023 году: многодневные и однодневные

Православная церковь отмечает не только праздники. Вера предполагает умеренность в питании и духовный труд на пути к вечной жизни. Поэтому верующие соблюдают посты и постные дни, которых в православном календаре очень много.

Больших и важных для каждого верующего постов в 2023 году 5:

  • до 6 января – продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября 2022;
  • с 27 февраля по 15 апреля – Великий пост;
  • с 12 июня по 11 июля – Петров пост;
  • 14 по 27 августа – Успенский пост;
  • с 28 ноября по 6 января 2024 - Рождественский пост 2023-2024.

Также существуют однодневные посты, которые предполагают скромность в питании и отказ от пищи животного происхождения, жиров и других продуктов:

  • 18 января – Крещенский сочельник (навечерие Богоявления);
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • Все среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и праздников.

Кроме того, нужно помнить о том, что есть дни, в которые верующие освобождаются от соблюдения постов. Это могут быть дни памяти святых, даты двунадесятых праздников и другие даты:

  • от Рождества Христова до Богоявления (7 – 17 января);
  • с воскресенья о мытаре и фарисее (6 февраля) до воскресенья о блудном сыне (12 февраля);
  • с 20 февраля по 26 февраля – Сырная (Масница);
  • от Воскресения Христова (17 апреля) до воскресенья Томиной (23 апреля);
  • от Сослания Св. Духа (5 июня) до воскресенья Всех Святых (11 июня) – Троицкая;
  • Новый год (1 января) и День независимости Украины (24 августа);
  • дни, на которые приходятся Господни и Богородичные праздники.

Поминальные субботы 2023

Православная церковь чтит память не только святых, но и поощряет поминовение усопших. Вспомнить умерших родных и близких, поставить заупокойную свечу в храме следует в такие родительские субботы:

  • 18 февраля – мясопустная (Вселенская поминальная суббота);
  • 11 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • 18 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • 25 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 9 мая – поминовение усопших воинов;
  • 3 июня – Суббота Троицкая;
  • 28 октября – Суббота Дмитриевская.

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православный календарь 2023
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