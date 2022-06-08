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Править и жить Путину осталось недолго – астролог предсказал судьбу президента России

8 июня 2022, 06:23

Астролог Влад Росс назвал даты, когда Путин может быть низвергнут и ликвидирован.

Астролог рассказал, в каком месяце Россию ждут страшные события
Астролог Влад Росс предсказал свержение Путина и рассказал, когда это случится / Коллаж фото Reuters, pixabay.com

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину осталось недолго править, а, возможно, и жить. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Путина уже в ближайшее время сложится неблагоприятная для него комбинация планет, указывающая на то, что он может лишиться занимаемого высокого поста.

"В гороскопе Путина в июле-августе 2022 года сложится оппозиция Нептуна, символа заговоров и ниспровержения, к Сатурну. Это всегда сулит свержение, заговоры, переворот. Такая комбинация может предвещать то, что "повелитель бункера" будет ликвидирован", – отметил Влад Росс.

16-25 июля – это, по мнению астролога, наиболее вероятные даты вышеописанных событий, однако влияние Нептуна и Сатурна будет распространяться и на август.

При этом Росс обратил внимание, что именно в августе обычно происходят переломные события в жизни России, а также именно в августе случаются и самые страшные для нее события.

"Похоже, в июле заговор против Путина созреет окончательно, а свергнут его в августе", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог считает, что ликвидируют Путина несколько позже – в начале следующего года. Или же, если летом этого года он сможет удержаться при власти, в начале 2023-го он точно будет вынужден попрощаться с президентским креслом.Читайте такжеОккупанты пойдут на штурм: астролог назвала даты ожесточенных боев летом - гороскоп для Украины

"Путина не будет в живых, и произойдет его полная ликвидация в то время, когда Сатурн пройдется по его Юпитеру, символу власти, в знаке Водолея. Это случится в феврале-марте 2023 года. Именно в это время он может быть низвергнут. Даже Нострадамус говорил, что править Путин будет от марта до марта: он стал президентом РФ в марте 2000 года, и март может стать последним для него месяцем не только на посту президента РФ, но и месяцем жизни вообще", – прогнозирует Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал, когда и чем закончится война в Украине, а также вернется ли Крым под ее контроль.

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