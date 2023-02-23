Правда ли, что кошки забирают болезни хозяев - объяснение этого волшебства

Многие владельцы пушистиков не раз замечали, как благотворно влияет кошка на организм, когда что-то болит.

Правда ли что кошки забирают болезни хозяев / коллаж фото pexels.com

Участие питомца в жизни человека трудно переоценить. Четырехлапые способны поднимать настроение, избавлять от одиночества, веселить и даже учить ответственности. Однако бывают случаи, когда роль и ценность животного возрастает, а именно тогда, когда хозяин встречается с недугом. В такой момент на помощь часто приходит именно любимый питомец.

Правда ли что кошки забирают болезни хозяев - миф или реальность

По словам ветеринаров, в последнее время всё чаще встречаются истории, когда кот болеет после того, как поправился хозяин, они словно забирают болезни на себя. Однако если отойти и исключить мистику и чудеса, этому есть психологическое объяснение.

Коши и коты воспринимают хозяина как большого кота - своего друга. Соответственно, они очень явно чувствуют настроение и депрессивные состояния, в которые впадает человек, когда встречается с недугом. Более того - кот испытывает стресс и тревогу, когда владелец теряет позитивное настроение. В этом случае у кота могут развиваться недуги на почве стресса и тревог.

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Как кошки чувствуют боль человека - непростой механизм определения

Помимо того, что кошки очень откровенно реагируют на настроение и эмоциональное состояние хозяина, они также ощущают биоритмы человека. "Топтание" на месте и мурчание кота - это попытки изменить вибрацию, которые нередко оканчиваются успехом, а звук мурчания и вовсе помогает растворить, например, головную боль. Также зачастую кошка может определить место, где у человека болит - так происходит потому, что место воспаления имеет повышенную температуру.

Как кошки чувствуют боль человека - в чем любимый питомец может помочь своему хозяину

В первую очередь, как мы писали выше - кошки никогда не оставляют хозяина в плохом настроении и стараются прижаться к нему, чтобы успокоить, ведь чувствуют, что что-то не так. Также мурчание кошки по выводам ученых дает самые благотворные звуковые волны, способные восстанавливать клетки. Есть случаи, когда коты помогли излечить сердечно-сосудистые заболевания, язву, гипертонию, воспаления, мигрени, грипп и даже неврозы.

Какие кошки лечат болезни - настоящие лекари

Чаще всего лечебные способности замечают за длинношерстными кошками - они помогают справиться с нервными расстройствами и напряжением, короткошерстные, в свою очередь - помогают людям, страдающим болезнями пищеварительной системы и почек. А вот сиамские - способны стать надежным спутником в борьбе с простудой.

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