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Правда или миф: нужно ли есть суп каждый день

17 марта 2023, 13:06
В детстве практически каждый украинец слышал, что нужно есть суп каждый день, однако мало кто знает, является ли это утверждение правдой.

Нужно ли есть суп каждый день
Нужно ли есть суп каждый день / коллаж фото ua.depositphotos.com

Ненавистное многими детьми первое блюдо - суп в своем большинстве навязано старшими поколениями. Мало кто слышал доводы и причины, почему это так важно. Об этом сегодня и поговорим.

Нужно ли есть жидкое каждый день - ответ на популярный миф

Некоторые люди настолько привыкли верить в то, что жидкое необходимо организму, что заставляют себя есть супы, даже если не любят их. Однако, это неправильно.

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Известный врач Евгений Комаровский - развеял миф и ответил на вопрос необходимости употребления жидкого каждый день.

Ежедневное употребление супов абсолютно не принято в десятках стран мира. Первое блюдо с медицинских позиций вовсе не обязательно.

Однако такое блюдо в рационе - достаточно недорогое и удобное, если готовить на несколько дней.

Сколько раз в неделю надо кушать суп - совет

Суп и впрямь может просто и быстро предоставить организму множество полезных веществ и элементов. Однако в нем нет ничего такого, без чего организм человека не может правильно функционировать.

Давно доказано, что систематическое употребление жидкой и теплой еды не имеет необходимости.

Что будет с организмом, если не есть суп - развеем опасения

Организму человека очень важно получать жидкость и полезные вещества. Сделать это можно абсолютно разными способами и супы - не единственный вариант, а точнее - совершенно необязательный.

При правильном питании и достаточном употреблении воды, с организмом ничего не случится, если не есть суп.

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