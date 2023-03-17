Правда или миф: нужно ли есть суп каждый день

В детстве практически каждый украинец слышал, что нужно есть суп каждый день, однако мало кто знает, является ли это утверждение правдой.

Нужно ли есть суп каждый день / коллаж фото ua.depositphotos.com

Ненавистное многими детьми первое блюдо - суп в своем большинстве навязано старшими поколениями. Мало кто слышал доводы и причины, почему это так важно. Об этом сегодня и поговорим.

Нужно ли есть жидкое каждый день - ответ на популярный миф

Некоторые люди настолько привыкли верить в то, что жидкое необходимо организму, что заставляют себя есть супы, даже если не любят их. Однако, это неправильно.

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Известный врач Евгений Комаровский - развеял миф и ответил на вопрос необходимости употребления жидкого каждый день.

Ежедневное употребление супов абсолютно не принято в десятках стран мира. Первое блюдо с медицинских позиций вовсе не обязательно.

Однако такое блюдо в рационе - достаточно недорогое и удобное, если готовить на несколько дней.

Сколько раз в неделю надо кушать суп - совет

Суп и впрямь может просто и быстро предоставить организму множество полезных веществ и элементов. Однако в нем нет ничего такого, без чего организм человека не может правильно функционировать.

Давно доказано, что систематическое употребление жидкой и теплой еды не имеет необходимости.

Что будет с организмом, если не есть суп - развеем опасения

Организму человека очень важно получать жидкость и полезные вещества. Сделать это можно абсолютно разными способами и супы - не единственный вариант, а точнее - совершенно необязательный.

При правильном питании и достаточном употреблении воды, с организмом ничего не случится, если не есть суп.

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