Правда или миф: можно ли получить облучение от микроволновки

Многие люди боятся пользоваться микроволновкой и думают, что это опасно. Главред расскажет, чем вредна микроволновка для человека.

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можно ли получить облучение от микроволновки / коллаж: Главред, фото: instagram pavlograd_baraholka

Микроволновые печи во многом спасли человека от лишней траты времени на разогрев еды и приготовления пищи. Однако среди множества суждений об этой технике затесалось и мнение о том, что микроволновая печь может нанести вред. Мы расскажем, чем опасна еда разогретая в микроволновке и можно ли ее есть.

Чем вредна микроволновка для человека

Многие люди уверены, что микроволновая печь может поспособствовать облучению человека и лишению еды полезных веществ. И в этом есть правда - микроволны действительно обладают излучением. Однако есть и "но", это излучение безвредно. Всё дело в том, что электромагнитное излучение может приводить к неблагоприятным изменениями в организме и угнетению центральной нервной системы, но только в том случае, если это излучение массивное.

В микроволновых печах используются низкочастотные волны, которые равны излучению от лампочки или радио. Следственно, отвечая на вопрос можно ли получить облучение от микроволновки - ответ очевиден, нет.

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Можно ли есть еду из микроволновки - ответ

Достаточно знать, что СВЧ-излучение влияет только на нагрев продукта, а значит - еда из микроволновой печи не вредна. Пища в микроволновке может испортиться только в том случае, если оставить ее разогреваться на длительный срок и переусердствовать.

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