УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков недели

13 сентября 2022, 01:04

Кому из знаков улыбнется удача.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю - топ-3 счастливчика / ua.depositphotos.com/

Трем знакам зодиака придется переживать и тревожиться чуточку меньше своих зодиакальных "собратьев". Для них неделя с 12 по 18 сентября буде наполнения счастливыми моментами и приятными событиями.

О том, кому из представителей зодиакального круга нереально повезет в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали три знака, для которых эта неделя сложится наилучшим образом. Они смогут воплотить задуманное и достичь больших успехов

Овен

Для Овнов этот период подарит самые разнообразные события. Не все их них приведут в восторг, однако вы получите ценный опыт, преодолев трудности. Не стоит противиться переменам, которые назревают в вашей жизни, дайте им дорогу и они смогут изменить жизнь к лучшему. В личной жизни вы сможете достичь взаимопонимания со своей второй половинкой, нужно лишь проявлять терпимость и быть открытыми к диалогу и компромиссу.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит провести капитальную ревизию прошлого и решительно избавиться от этого ненужного багажа. Для того, чтобы достичь максимальных результатов, вам придется правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. В профессиональной сфере вы сможете довести до конца важное дело, которое обеспечит солидную прибыль. Не исклбючены премии и ценные подарки. В личной жизни – неожиданные признания и знаки внимания.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 12-18 сентября: Львам – важное решение, Стрельцам – успех, Водолеям – счастливые события

Весы

Представителям воздушного знака не доведется расслабиться на этой неделе. Работа держит в постоянном тонусе и ваши целеустремленность и решительность помогают достигать высоких результатов. Не исключено заманчивое деловое предложение. Тем, кто в поисках работы также улыбнется удача. В личной жизни звезды сулят судьбоносную встречу. Как будут развиваться отношения будет зависеть от вас.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Весы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:15

У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал Романенко

01:35

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУВидео

01:04

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков неделиВидео

00:51

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

12 сентября, понедельник
23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

Реклама
23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

Реклама
20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

19:10

"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - ЗеленскийВидео

18:51

Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

18:50

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

18:44

Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

18:27

Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против РоссииВидео

18:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

18:16

Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

18:00

В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт ПоляковойВидео

17:47

Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы IIВидео

17:46

Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в УкраинеВидео

17:33

Бритни Спирс снова в неглиже: на этот раз спиной к камере

17:13

"Мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну": Германия отказалась поставлять Украине танкиВидео

Реклама
17:08

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

16:57

Наталья Могилевская похвасталась пышными формами в тонкой ночной сорочкеВидео

16:49

"И это они еще не отступали": Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"Видео

16:39

В Течия прибегли к манипуляциям после выхода расследования Forbes о правдивости озвученной ими цифры помощи ЗСУ в 60 млн. долл.

16:31

От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"Видео

16:29

Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗСВидео

16:27

Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини

16:10

"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

15:56

Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил пленных возле КупянскаВидео

15:40

Путину доложили о "плохих" событиях на фронте: Кремль впервые отреагировал на контрнаступление ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять