Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков недели

Кому из знаков улыбнется удача.
Трем знакам зодиака придется переживать и тревожиться чуточку меньше своих зодиакальных "собратьев". Для них неделя с 12 по 18 сентября буде наполнения счастливыми моментами и приятными событиями.
О том, кому из представителей зодиакального круга нереально повезет в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.
Астрологи назвали три знака, для которых эта неделя сложится наилучшим образом. Они смогут воплотить задуманное и достичь больших успехов
Овен
Для Овнов этот период подарит самые разнообразные события. Не все их них приведут в восторг, однако вы получите ценный опыт, преодолев трудности. Не стоит противиться переменам, которые назревают в вашей жизни, дайте им дорогу и они смогут изменить жизнь к лучшему. В личной жизни вы сможете достичь взаимопонимания со своей второй половинкой, нужно лишь проявлять терпимость и быть открытыми к диалогу и компромиссу.
Телец
На этой неделе Тельцам стоит провести капитальную ревизию прошлого и решительно избавиться от этого ненужного багажа. Для того, чтобы достичь максимальных результатов, вам придется правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. В профессиональной сфере вы сможете довести до конца важное дело, которое обеспечит солидную прибыль. Не исклбючены премии и ценные подарки. В личной жизни – неожиданные признания и знаки внимания.
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Весы
Представителям воздушного знака не доведется расслабиться на этой неделе. Работа держит в постоянном тонусе и ваши целеустремленность и решительность помогают достигать высоких результатов. Не исключено заманчивое деловое предложение. Тем, кто в поисках работы также улыбнется удача. В личной жизни звезды сулят судьбоносную встречу. Как будут развиваться отношения будет зависеть от вас.
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