Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков недели

Гороскоп на неделю - топ-3 счастливчика / ua.depositphotos.com/

Трем знакам зодиака придется переживать и тревожиться чуточку меньше своих зодиакальных "собратьев". Для них неделя с 12 по 18 сентября буде наполнения счастливыми моментами и приятными событиями.

О том, кому из представителей зодиакального круга нереально повезет в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали три знака, для которых эта неделя сложится наилучшим образом. Они смогут воплотить задуманное и достичь больших успехов

Овен

Для Овнов этот период подарит самые разнообразные события. Не все их них приведут в восторг, однако вы получите ценный опыт, преодолев трудности. Не стоит противиться переменам, которые назревают в вашей жизни, дайте им дорогу и они смогут изменить жизнь к лучшему. В личной жизни вы сможете достичь взаимопонимания со своей второй половинкой, нужно лишь проявлять терпимость и быть открытыми к диалогу и компромиссу.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит провести капитальную ревизию прошлого и решительно избавиться от этого ненужного багажа. Для того, чтобы достичь максимальных результатов, вам придется правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. В профессиональной сфере вы сможете довести до конца важное дело, которое обеспечит солидную прибыль. Не исклбючены премии и ценные подарки. В личной жизни – неожиданные признания и знаки внимания.

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Весы

Представителям воздушного знака не доведется расслабиться на этой неделе. Работа держит в постоянном тонусе и ваши целеустремленность и решительность помогают достигать высоких результатов. Не исключено заманчивое деловое предложение. Тем, кто в поисках работы также улыбнется удача. В личной жизни звезды сулят судьбоносную встречу. Как будут развиваться отношения будет зависеть от вас.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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