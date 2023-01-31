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Позор или обычная ситуация: можно ли уносить с собой остатки еды из ресторана

31 января 2023, 19:55
Многие посетители ресторана или кафе не всегда могут съесть все, что они заказали. Но стоит ли просить официанта запаковать остатки с собой.
ресторан
Можно ли уносить остатки еды из ресторана / фото ua.depositphotos.com

Приходя в ресторан или кафе, нередко может быть такое, что вы заплатили за множество блюд, но так наелись, что половина порций осталась. Казалось бы, что мешает вам забрать еду с собой. Но многие начинают думать, что так делать нельзя или это выглядит очень некрасиво.

На самом деле, из-за такого спорного вопроса, многие посетители тратят деньги "на воздух", а повара, которым вернули такое блюдо, просто вынуждены выбросить его. Мы решили разобраться в том, насколько этично забирать остатки блюд с собой, как на это реагируют работники заведения и могут ли они запретить это делать.

Давайте представим ситуацию: вы пришли в заведение, заказали салат, пиццу, а вдобавок еще и десерт. Оказалось, что вы были не голодны и наелись одним салатом и парой кусочков пиццы. У вас на столе остался нетронутый десерт и большое количество пиццы. Неужели вам действительно могут отказать забрать это все с собой?

Оказывается, что каким бы дорогим не было кафе или ресторан, его работники не могут запретить вам забрать с собой то, за что вы заплатили. И это не удивительно. Ведь вы не оставите в магазине хлеб, если купили его. Так почему же вам оставлять то, что вы купили в ресторане?

Как на это реагируют повара

Когда вы готовите ужин своим родным и близким, вам наверняка радостно от слов похвалы, это приятно слышать. Но если кто-то будет критиковать ваше блюдо или вовсе не захочет его есть, то вряд ли это подарит вам положительные эмоции.

Это же касается и поваров, работающих в кафе и ресторанах. Им приятно, когда официанты передают слова благодарности от удовлетворенных посетителей. Ведь повара стараются угодить каждому клиенту и сделать их блюдо невероятно вкусным. Если повару возвращают такое блюдо или большую его часть, то ему может стать неприятно.

В любом случае повару придется выбросить то, что уже было у вас на столе. Такое блюдо или его остатки точно не будут подавать другому посетителю.

Можно ли забирать остатки еды с точки зрения этикета

Специалисты по этикету убеждены, что в этом нет ничего странного и неприличного. Вы заплатили за свой заказ и можете распоряжаться им как хотите. Ведь не зря в заведениях даже появилась услуга доставки еды или еда на вынос.

Однако специалисты говорят, что упаковывать с собой по этикет принято лишь те блюда, которые остались почти нетронутыми. При этом будет приличным, если инициативу проявит не гость, а работник заведения. Стоит обратить внимание, что не во всех ресторанах получиться запаковать ваше блюдо, ведь не у всех есть специальная тара.

К тому же, нужно понимать, в каком формате проходит ваш ужин или обед. Если это деловая встреча, то лучше отказаться от того, что вы не скушали и не просить запаковать с собой. Если это первое свидание, стоит поступить также, чтобы о вас не подумали, как о мелочном человеке. С торжественного мероприятия также не нужно ничего уносить с собой.

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