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Позиция американских войск должна измениться - генерал США в Европе

30 марта 2022, 23:10

Он рассказал о восьми боевых группах размером с батальон, которые США и НАТО создают в восточноевропейских странах-членах НАТО.

Тод Уолтерс

Командующий европейским командованием США генерал Тод Уолтерс заявил законодателям во время слушаний в Конгрессе, что положение сил США в Европе необходимо изменить.

Уолтерс, курирующий военное присутствие США на европейском континенте, считает, что необходимо изменить положение американских сил не только в Восточной Европе, но и в деятельности по охране воздушного пространства и в военно-морских группах, пишет CNN.

"Это должно измениться, и, безусловно, это возможность в результате этого бессмысленного действия со стороны России пересмотреть постоянную военную архитектуру, которая существует не только в Восточной Европе, но и в нашей деятельности по охране воздушного пространства в авиации и в нашем положении. военно-морские группы", - сказал Уолтерс.

Читайте такжеВ Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружииТакже он рассказал о восьми боевых группах размером с батальон, которые США и НАТО создают в восточноевропейских странах-членах НАТО.

"Мы находимся в процессе создания восьми очень слаженных боевых групп размером не менее батальона в Восточной Европе, у которых есть все необходимые средства обеспечения, которые связаны со всеми средствами воздушной полиции и всеми постоянными военно-морскими группами, чтобы мы могли более всесторонне защищать на востоке и на севере вплоть до Атлантического океана и обратно в Средиземное море", - добавил он.

По словам Уолтерса, страны-члены НАТО будут участвовать в наращивании силового потенциала в Европе и обязуются изменить состав сил с ротационного на более постоянный.

"Они будут частью уравнения, и они очень хотят сделать это, чтобы изменить присутствие с ротации на более постоянное, и я думаю, что оно будет продолжать расти, и мы очень усердно работаем с Североатлантический совет должен сделать это", - отметил генерал.

Кроме того, он сказал, что у США есть два центра с примерно 100 людьми, которые работают над оказанием военной и гуманитарной помощи Украине.

"У нас в EUCOM США есть два центра, в которых работает около 100 человек, которые продолжают работать в военном направлении с украинскими офицерами связи, которые работают как над вопросами безопасности в военном измерении, так и над вопросами гуманитарной помощи", — сказал Уолтерс.

Напомним, российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине.

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