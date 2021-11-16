Пожар в доме престарелых в Днепре: новые детали расследования

Новые подробности пожара в доме престарелых

Во вторник, 16 ноября, в Днепре вспыхнул дом престарелых, в результате погибло пять женщин - в амках расследования полиция задержала администратора и санитарку, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - пишет пресс-служба.

Сейчас ожидается решение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.

В то же время в рамках расследования правоохранители задержали администратора и санитарку заведения. Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 270 КК Украины, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Реклама

Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре случился сильный пожар

Пожар в доме престарелых в Днепре

Как ранее писал Главред, во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме для престарелых в результате возгорания проводов произошел пожар, погибли 5 проживавших там женщин.

На втором этаже частного центра по уходу за лицами почтенного возраста в Центральном районе Днепра нашли 5 мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Читайте также: