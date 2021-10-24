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Поют и галантно кланяются: к украинским полярникам пришли гнездиться тысячи пингвинов

24 октября 2021, 09:46

В районе станции Академик Вернадский продолжается сезон размножения среди субантарктических пингвинов.

На украинскую станцию в Антарктиде вернулись пингвины / Фото: Facebook / Оксана Савенко

На антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая занимается научными исследованиями Антарктики, вернулись пингвины. Птицы начинают брачный сезон, и в скором времени полярники ждут радостное известие о первом отложенном пингвинами яйце.

Фотографиями с гнездованием уникальных птиц поделились на официальной странице Национального антарктического научного центра. Летом, утверждают исследователи, на острове Галиндез, где расположена станция, может быть до 4 тысяч субантарктических пингвинов.

Биологи рассказывают, что наблюдать за брачным периодом пингвинов зрелище увлекательное. Птицы проявляют к друг другу знаки внимания, например, воруют друг у друга камни для гнезд и галантно кланяются партнеру. Иногда между ними возникают конфликты и особи могут серьезно поссориться между собой за внимание партнера. Но самое забавное, по словам ученых, это то, как поют пингвины – похоже на "завывание" ослов.

В НАНЦ напомнили, что остров субантарктические пингвины начали осваивать в 2006-м, и уже в весенне-летнем сезоне 2007−2008 годов обустроили здесь первые гнезда. С 2013 года общая численность пингвинов дженту в районе станции возросла почти на четверть, а вот количество предпочитающих более холодную погоду Адели и антарктических, наоборот, начало сокращаться.

"Раньше здесь было слишком холодно для них. Но благодаря изменению климата и потеплению этот вид получил преимущество и благоприятные условия для продвижения на юг", – рассказывается в публикации.

  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко
  • Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский"
    Пингвины дженту возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Оксана Савенко

Что известно об украинской арктической станции

  • Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез.
  • Она является метеорологической и географической обсерваторией.
  • Украинские полярники проводят исследования по биологии, метеорологии, океанографии, изучают влияние холода на организм человека, изменения магнитного поля Земли, ионосферу и космос.
viber
животные Академик Вернадский пингвины
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