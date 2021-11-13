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Появляется жгучая боль в руках и ногах: невролог рассказала о новом последствии COVID-19

13 ноября 2021, 01:11
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Новое постковидное осложнение непохоже на другие полинейропатии, связанные со сбоем в иммунной системе и развитием воспалительной реакции.

коронавирус
Врач назвала новое последствие коронавируса / Фото Reuters

Даже после выздоровления коронавирус продолжает давать о себе знать. О последствиях болезни неоднократно говорили разные врачи. Невролог Яна Кушнир рассказала, что у некоторых пациентов после COVID-19 может возникать так называемая сенсорная полинейропатия. Она связана с поражением чувствительных нервных волокон и проявляется в виде жгучей боли в руках и ногах, чаще всего в кистях и стопах.

По словам Кушнир, данное постковидное осложнение непохоже на другие полинейропатии, связанные со сбоем в иммунной системе и развитием воспалительной реакции, передает Доктор Питер.

"Научно подтвержденных обоснований, почему они возникают, пока нет. Но, скорее всего, такие сенсорные полинейропатии связаны с поражением мелких сосудов, питающих нервы. Мы знаем, что ковид провоцирует гиперкоагуляцию (тромбоз) и влияет на эндотелий сосудов. Видимо, по этому же механизму — гиперкоагуляции и дисфункции сосудистой стенки — развивается и сенсорная полинейропатия", — объяснила врач.

Подобная сенсорная полинейропатия может проявляться практически сразу после болезни — в среднем через 21 день после получения первого положительного ПЦР-теста на коронавирус.

Сначала появляются эпизоды жгучей боли в руках и ногах, потом она фактически становится постоянной. На некоторое время боль может утихать, но потом появляется снова.

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Пациенты, который жаловались на подобные последствия коронавируса, переносили болезнь в средней степени тяжести. Среди двух десятков пациентов были и мужчины, и женщины. Их средний возраст составил 46,7 года.

Чтобы уменьшить болевые ощущения, пациентам назначают специальные рецептурные препараты. После терапии большинство пациентов восстанавливаются, но этот процесс может занять примерно полгода.

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Справка. Полинейропатии — группа заболеваний, связанная с множественным и диффузным повреждением периферических нервов. Симптомы зависят от того, какие нервные волокна в большей степени вовлекаются в патологический процесс — от покалывания и онемения в теле до паралича. Сенсорная полинейропатия развивается при поражении чувствительных нервных волокон — чувствительность может повышаться, реже — понижаться.

Как сообщал Главред, американские ученые обнаружили, что органы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и выжили, могут быстро "постареть".

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