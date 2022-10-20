Появились графики отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

Как узнать, когда у вас отключат свет / скриншот, Pixabay.com

После массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.

Энергетики прилагают максимум усилий по ее стабилизации, но для этого необходимо время, поэтому было принято решение отключать электроэнергию в украинских городах. Все будет зависеть от ситуации и применятся лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.

График отключения электроэнергии Киев

ДТЭК Киевские электросети опубликовал потенциальный график отключений электроэнергии. В компании уточнили, что он будет применяться лишь в том случае, если у операторов возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Отключения света для каждого потребителя будут продолжаться не более 4 часов подряд.

Все улицы столицы разбиты на три группы. Узнать, к какой именно группе относится потребитель, можно через поиск на странице (Ctrl+F): в появившейся строке надо ввести название улицы.

График отключения электроэнергии Днепр

В связи с военным положением в стране и согласно постановлению НКРЭКУ № 349 от 26.03.2022, доступ к информации об аварийных отключениях и сроках восстановления электроснабжения временно закрыт, но узнать об аварийных отключениях по вашему адресу можно в каналах обслуживания (контакт-центр, частное сообщение на странице компании в Facebook ), сообщив адрес, по которому отсутствует электроснабжение.

Также в предприятии рекомендуют использовать Чат-бот ( Viber , Telegram ), где после прохождения регистрации по лицевому счету вы сможете получать информирование об отключении в автоматическом режиме.

Как найти график отключения электроэнергии в моем городе?

Мы собрали список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:

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