Появились графики отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

Отключения света для каждого потребителя будут продолжаться не более 4 часов подряд.
После массовых российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.
Энергетики прилагают максимум усилий по ее стабилизации, но для этого необходимо время, поэтому было принято решение отключать электроэнергию в украинских городах. Все будет зависеть от ситуации и применятся лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.
График отключения электроэнергии Киев
ДТЭК Киевские электросети опубликовал потенциальный график отключений электроэнергии. В компании уточнили, что он будет применяться лишь в том случае, если у операторов возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.
Отключения света для каждого потребителя будут продолжаться не более 4 часов подряд.
Все улицы столицы разбиты на три группы. Узнать, к какой именно группе относится потребитель, можно через поиск на странице (Ctrl+F): в появившейся строке надо ввести название улицы.
График отключения электроэнергии Днепр
В связи с военным положением в стране и согласно постановлению НКРЭКУ № 349 от 26.03.2022, доступ к информации об аварийных отключениях и сроках восстановления электроснабжения временно закрыт, но узнать об аварийных отключениях по вашему адресу можно в каналах обслуживания (контакт-центр, частное сообщение на странице компании в Facebook), сообщив адрес, по которому отсутствует электроснабжение.
Также в предприятии рекомендуют использовать Чат-бот (Viber, Telegram), где после прохождения регистрации по лицевому счету вы сможете получать информирование об отключении в автоматическом режиме.
Как найти график отключения электроэнергии в моем городе?
Мы собрали список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:
- График отключений электроэнергии в Виннице : АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Луцке : ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Донецкой области : АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Житомире : АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии на Закарпатье : ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье : ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Кропивницком : ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове : ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Николаеве : АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Одессе : АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Полтаве : АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Где найти график отключений электроэнергии в Ивано-Франковске : АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ровно : ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах : ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Тернополе:ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове : АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Херсоне : АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Хмельницком : АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах : ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черновцах : АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове : АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"
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