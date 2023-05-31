Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июне

Аспект Юпитера и Сатурна - это главное астрологическое событие июня. Как говорит астролог Влад Росс Главреду, гармоничный аспект двух самых больших планет солнечной системы, Юпитера и Сатурна.
"Это произойдет 19 июня, вблизи летнего солнцестояния (в этом году 21 июня, – ред.), когда цветет папоротник. Ночь с 21 на 22 июня – хорошее время для смещения Владимира Путина. В этот период будет формироваться мощная коалиция вокруг Украины, а украинская армия обретет большую силу и мощь", - сказал Росс.
Эти две социальные планеты будут хорошо влиять друг на друга, помогая правильно формировать цели и прилагать усилия.
"В это время будут начаты долгосрочные проекты, будет легко сконцентрироваться на важных делах, усилить дисциплину и ответственность. Поэтому начинать бизнес благоприятно вблизи 19 июня – все проекты, начатые вблизи этой даты, смогут стать долгосрочными и прожить десятилетия", - добавил он.
Еще одно важное событие в июне - Меркурий в Близнецах.
Время, когда Меркурий проходит по знаку Близнецы, то есть 11-27 июня, благоприятно для следующих дел:
- выходов в свет, в общество,
- знакомств,
- общения,
- обмена идеями и мнениями,
- налаживания дружеских отношений,
- проведения творческих семинаров,
- получения новых знаний и проверки полученных,
- написания учебных или литературных работ,
- поездок и командировок,
- путешествий.
"Также в это время можно заниматься транспортом, в частности, покупать мопеды, автомобили и любые другие средства передвижения", - сказал Росс.
Смотрите виде о том, какой гороскоп составил на июнь 2023 астролог Влад Росс:
Ранее астролог Влад Росс рассказал, кому в июне 2023 года повезет с деньгами. Также он назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.
Кроме этого раньше Росс назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета. В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.
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