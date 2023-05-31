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Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июне

Мария Тупик
31 мая 2023, 16:36 обновлено 31 мая, 16:41
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Важное событие в июне 2023 - Меркурий в Близнецах. С 11 июня будут благоприятные дни.
Астрологический прогноз на июнь 2023
Астрологический прогноз на июнь 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay

Аспект Юпитера и Сатурна - это главное астрологическое событие июня. Как говорит астролог Влад Росс Главреду, гармоничный аспект двух самых больших планет солнечной системы, Юпитера и Сатурна.

"Это произойдет 19 июня, вблизи летнего солнцестояния (в этом году 21 июня, – ред.), когда цветет папоротник. Ночь с 21 на 22 июня – хорошее время для смещения Владимира Путина. В этот период будет формироваться мощная коалиция вокруг Украины, а украинская армия обретет большую силу и мощь", - сказал Росс.

Эти две социальные планеты будут хорошо влиять друг на друга, помогая правильно формировать цели и прилагать усилия.

"В это время будут начаты долгосрочные проекты, будет легко сконцентрироваться на важных делах, усилить дисциплину и ответственность. Поэтому начинать бизнес благоприятно вблизи 19 июня – все проекты, начатые вблизи этой даты, смогут стать долгосрочными и прожить десятилетия", - добавил он.

Еще одно важное событие в июне - Меркурий в Близнецах.

Время, когда Меркурий проходит по знаку Близнецы, то есть 11-27 июня, благоприятно для следующих дел:

  • выходов в свет, в общество,
  • знакомств,
  • общения,
  • обмена идеями и мнениями,
  • налаживания дружеских отношений,
  • проведения творческих семинаров,
  • получения новых знаний и проверки полученных,
  • написания учебных или литературных работ,
  • поездок и командировок,
  • путешествий.

"Также в это время можно заниматься транспортом, в частности, покупать мопеды, автомобили и любые другие средства передвижения", - сказал Росс.

Смотрите виде о том, какой гороскоп составил на июнь 2023 астролог Влад Росс:

Ранее астролог Влад Росс рассказал, кому в июне 2023 года повезет с деньгами. Также он назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.

Кроме этого раньше Росс назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета. В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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