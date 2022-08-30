Потрясающий маникюр осень 2022: 5 модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердце

Когда приходит осень, наши предпочтения в цвете ногтей меняются от ярких кричащих до спокойных, темных и глубоких, которые согревают и дарят ощущение защищенности и уюта. Маникюр осень 2022 будет именно таким - умиротворяющим, немного страстным и невероятно красивым.

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Если вы сейчас находитесь на распутье, и не можете решить, какой цвет выбрать для следующего маникюра или хотите обновить свой любимый дизайн ногтей,то наши подсказки именно для вас. Сегодня мы расскажем вам о 5 самых модных вариантах маникюра нового сезона.

Самый модный маникюр осень 2022 - 5 потрясающих вариантов

Сливовый маникюр на осень 2022

Вполне естественно, что осенью, когда пахнет сливами, оттенки этого сладкого фрукта радуют глаз, а на ногтях разливаются завораживающие синие краски. Сливовый маникюр можно сделать на ногтях любой формы и длины - он будет выглядеть шикарно. Это очень стильный осенний маникюр, который могут взять на вооружение деловые женщины - он не слишком яркий и не слишком темный, но очень изысканный.

Модный маникюр осень 2022 сливовый / Instagram

Осенний маникюр 2022 шоколадного цвета

Сложно представить осень без коричневого цвета, и шоколадного в том числе - он очень гармонично сочетается с любым модным образом в эту пору. Особенно шоколадный цвет эффектно выглядит на ногтях – на выходе получите шикарный маникюр, который манит, согревает и вдохновляет. Если вам по душе сдержанный и элегантный стиль, то этот шоколадный маникюр именно для вас.

Модный маникюр осень 2022 шоколадный / Instagram

Рубиновый маникюр 2022

Красный цвет с оттенком бургундского вина украсит любой маникюр и растопит даже самое холодное сердце. Такой маникюр не нуждается в дополнительных украшениях - все, что вам нужно, это аккуратно покрыть ногти лаком цвета рубина. Рубиновый осенний маникюр обладает чудесным свойством - он легко подстраиваться под любой образ, поэтому его могут смело использовать все женщины.

Модный маникюр осень 2022 рубиновый / Instagram

Маникюр цвета морской волны 2022

Нет-нет, это не ностальгия о лете. Лак цвета холодного моря легко снимет стресс от происходящего вокруг, ведь даже взглянув на бурное и непокорное море, успокаиваешься и на душе становится легче. Только не останавливается на монохромном варианте - можете комбинировать лак цвета морской волны с лаками цвета металлик. Кроме того, в тренде матовый маникюр цвета морской волны.

Модный маникюр осень 2022 цвета морской волны / Instagram

Темно-зеленый маникюр 2022

Лесной зеленый цвет врывается на вершину модного Олимпа, поэтому уже сегодня можете подыскивать себе лаки темно-зеленых оттенков, если любите делать маникюр в домашних условиях. Когда на ваших ногтях появится такой лак, то сразу поймете - насколько он великолепный и универсальный. Темно-зеленый маникюр действительно очень удачный. Для разнообразия можете сочетать темно-зеленые лаки с белым, бежевым, серым и черным лаками.

Модный маникюр осень 2022 темно-зеленый / Instagram

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