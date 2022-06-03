Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодно

В сезоне лето 2022 нас ждут платья, сотканные из разных красок: они стильные и невероятно красивые.
Платье — идеальная летняя одежда, и уже сейчас на полках магазинов и в Интернете можно найти множество потрясающих вариантов на любой вкус - красочных и однотонных, коротких и длинных, простых и щедро украшенных.
Модные летние платья 2022 сотканы из фиолетовых, розовых, сиреневых и желтых цветов, которые часто сочетаются с черным, зеленым и синим. Они романтические и богемные, и они непременно позволят вам чувствовать себя летом на высоте каждый день.
Мы сегодня расскажем вам о платьях, без которых лето 2022 немыслимо – вот 5 моделей, которые будут повсюду.
Модные платья лето 2022 на каждый день: на что обратить внимание
Платья-рубашки 2022
В этом году платье-рубашка оказалось на вершине модного Олимпа. При этом не только короткие или модели миди, но и длинные. С очень длинным платьем-рубашкой этим летом можно идти куда угодно. Такое платье подойдет для любого случая, и с ним можно создать разное настроение. Для повседневной жизни идеально подойдут льняные модели.
Платья на лето 2022 с вырезами
Многие женщины не решаются носить платья с вырезами, так как считают их чрезмерно откровенными. Но в этом году в моде настолько симпатичные модели с оригинальными вырезами в области талии, что все страхи останутся позади. Эти платья дарят невероятное ощущение легкости и свободы, и в этом их ценность.
Модные платья 2022 с яркими принтами
Платья с яркими принтами летом всегда актуальны, но сейчас особого внимания заслуживают варианты свободного кроя с эффектными рукавами и другими привлекательными деталями, которые подарят вашему образу изюминку.
Минималистичные платья смелых расцветок
Все мы любим простые платья прямые или А-силуэта без лишних деталей – они подходят под любую ситуацию, и их можно носить даже на работу. Но летом 2022 на таких лаконичных платьях миди и макси разливаются помимо классических оттенков по-настоящему летние: мандариновый, небесно-голубой, розовый, зеленый, желтый.
Платья с рюшами
Эти летние платья - безусловный хит. Их обожают многие женщины, ведь в таких платьях сразу чувствуешь себя легко, свободно и, кажется, появляются крылья.
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