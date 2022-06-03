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Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодно

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

3 июня 2022, 04:45

В сезоне лето 2022 нас ждут платья, сотканные из разных красок: они стильные и невероятно красивые.

  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram
  • Летние платья 2022
    Летние платья 2022 Instagram

Платье — идеальная летняя одежда, и уже сейчас на полках магазинов и в Интернете можно найти множество потрясающих вариантов на любой вкус - красочных и однотонных, коротких и длинных, простых и щедро украшенных.

Модные летние платья 2022 сотканы из фиолетовых, розовых, сиреневых и желтых цветов, которые часто сочетаются с черным, зеленым и синим. Они романтические и богемные, и они непременно позволят вам чувствовать себя летом на высоте каждый день.

Мы сегодня расскажем вам о платьях, без которых лето 2022 немыслимо – вот 5 моделей, которые будут повсюду.

Модные платья лето 2022 на каждый день: на что обратить внимание

Платья-рубашки 2022

В этом году платье-рубашка оказалось на вершине модного Олимпа. При этом не только короткие или модели миди, но и длинные. С очень длинным платьем-рубашкой этим летом можно идти куда угодно. Такое платье подойдет для любого случая, и с ним можно создать разное настроение. Для повседневной жизни идеально подойдут льняные модели.

Платье-рубашка 2022 / Instagram

Платья на лето 2022 с вырезами

Многие женщины не решаются носить платья с вырезами, так как считают их чрезмерно откровенными. Но в этом году в моде настолько симпатичные модели с оригинальными вырезами в области талии, что все страхи останутся позади. Эти платья дарят невероятное ощущение легкости и свободы, и в этом их ценность.

Платье на лето 2022 с вырезами / Instagram

Модные платья 2022 с яркими принтами

Платья с яркими принтами летом всегда актуальны, но сейчас особого внимания заслуживают варианты свободного кроя с эффектными рукавами и другими привлекательными деталями, которые подарят вашему образу изюминку.

Модное платье 2022 с яркими принтами / Instagram

Минималистичные платья смелых расцветок

Все мы любим простые платья прямые или А-силуэта без лишних деталей – они подходят под любую ситуацию, и их можно носить даже на работу. Но летом 2022 на таких лаконичных платьях миди и макси разливаются помимо классических оттенков по-настоящему летние: мандариновый, небесно-голубой, розовый, зеленый, желтый.

Минималистичное платье / Instagram

Платья с рюшами

Эти летние платья - безусловный хит. Их обожают многие женщины, ведь в таких платьях сразу чувствуешь себя легко, свободно и, кажется, появляются крылья.

Платья с рюшами / Instagram

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