"Поторопись" и "Я на диете": какие фразы категорически нельзя говорить своему ребенку

Общие фразы вроде "Хорошая девочка/мальчик" или "Молодец", каждый раз, когда ваш ребенок овладевает навыком, делает его зависимым от вашего утверждения.

Существуют фразы, которые нельзя говорить детям. Фото Pixabay

Вы, вероятно, не будете использовать старомодные фразы, такие как "Подожди, вот сейчас твой отец вернется домой" или "мы бы хотели, чтобы ты был больше похож на свою сестру" со своими детьми, но есть много вещей, которые родители не должны говорить своим детям.

"Отличная работа"

Исследования показали, что общие фразы вроде "Хорошая девочка/мальчик" или "Молодец", каждый раз, когда ваш ребенок овладевает навыком, делает его зависимым от вашего утверждения, а не от его собственной мотивации. Приберегите похвалу до того момента, когда она действительно оправдана, и будьте как можно конкретнее. Вместо "Супер" скажите: "Это был отличный пас. Мне нравится, как ты разыграл мяч вместе со своим товарищем по команде".

"Терпение и труд все перетрут"

Это правда, что чем больше времени ваш ребенок посвящает учебе, тем острее будут его навыки. Тем не менее, эта поговорка может усилить давление, которое он испытывает, чтобы победить или преуспеть. Эта фраза дает понять, что если вы совершаете ошибки, значит, вы недостаточно усердно тренировались.

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Вместо этого поощряйте вашего ребенка усердно работать, потому что он станет лучше и будет гордиться своим прогрессом.

"Все хорошо"

Когда ваш ребенок царапает коленку и плачет, вы можете инстинктивно заверить его, что он не сильно ранен. Но фраза "все хорошо", может только заставить его чувствовать себя хуже. Ваш ребенок плачет, потому что с ним не все в порядке. Ваша задача — помочь ему понять и справиться со своими эмоциями, а не обесценивать их. Попробуйте обнять ребенка и признать, что он чувствует, сказав что-то вроде: "Это было страшное падение". Затем спросите, хочет ли он повязку или поцелуй — или и то, и другое.

"Поторопись!"

Ваш ребенок медлит с завтраком, настаивает на том, чтобы завязать себе шнурки (хотя он еще не совсем освоил эту технику), и опаздывает в школу… снова. Но подталкивание его к движению создает дополнительный стресс. Слегка смягчите свой тон и вместо этого скажите: "Давай поторопимся". Это посылает сообщение о том, что вы двое в одной команде.

"Я на диете"

Следите за своим весом? Оставьте это себе. Если ваш ребенок каждый день видит, как вы встаете на весы, и слышит, как вы говорите о том, что вы "толстая", у него может сформироваться нездоровое представление о теле.

"Мы не можем себе этого позволить"

Этот ответ по умолчанию легко использовать, когда ваш ребенок просит у вас новую игрушку, но это посылает сигнал о том, что вы не контролируете свои финансы, что может пугать детей. Выберите альтернативный способ передать ту же идею, например: "Мы не собираемся это покупать, потому что экономим деньги на более важные вещи". Если дети настаивают на обсуждении этого, у вас есть прекрасная возможность начать разговор о том, как составлять бюджет и управлять деньгами.

"Не разговаривай с незнакомцами"

Это сложно понять маленькому ребенку. Даже если человек незнаком, он может не думать о нем как о незнакомце, если он хороший. Кроме того, дети могут воспринять это правило неправильно и сопротивляться помощи полицейских или пожарных, которых они не знают. Вместо того, чтобы предупреждать их о незнакомцах, придумайте сценарии, например: "Что бы ты сделал, если бы незнакомый мужчина предложил тебе конфеты и отвезти тебя домой?", и попросите объяснить, что он будет делать. Как только вы узнаете, как ребенок справятся с ситуацией, вы сможете направить его к правильному курсу действий.

"Будь осторожен"

Если вы скажете это, пока ваш ребенок балансирует на перекладине, вероятность того, что он упадет, увеличится. Ваши слова отвлекают от того, что он делает. Если вы чувствуете тревогу, подойдите поближе, чтобы поймать на случай, если он упадет, и ведите себя как можно тише.

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