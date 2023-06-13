Потом можно не гладить: как сушить одежду, чтобы не было складок

Невероятные хитрости с сушкой белья и одежды сохранят ваши нервы и время.

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Как сушить одежду, чтобы не было складок / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Неприятные складки на одежде после стирки доставляют неудобства. Кажется, единственное решение — достать утюг, но для простой футболки в этом нет необходимости.

Есть гораздо более простое решение этой проблемы.

Аквапалка для плавания и фитнеса

Предотвратить морщины оказывается очень просто. Вам просто нужно убедиться, что поверхность, на которой висит одежда, больше, а давление распределяется равномерно. Вы можете сделать это очень легко, прикрепив кусок аквапалки для плавания и фитнеса к металлической проволоке сушилки.

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Так выглядит аквапалка для плавания и фитнеса / Фото: соцсети

Все, что вам нужно сделать, это сделать надрез вдоль аквапалки и надеть ее на проволоку. Это гарантирует, что давление распределяется немного больше, и металлическая проволока больше не будет делать складки.

Кубики льда

Если же вам не удалось избежать складок во время сушки, то избавиться от них можно при помощи пары кубиков льда. Поместите предмет одежды и два или три кубика льда в сушильную машину на 10 минут. Кубики льда вызовут пар внутри сушилки, а это означает, что складки на вашей одежде выпрямятся.

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