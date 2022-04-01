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Поток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФ

1 апреля 2022, 17:05

Рассчитывать на благоразумие лично Путина нет смысла, подчеркнул эксперт.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Армия РФ ведет точный счет своих потерь в Украине. По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день количество погибших российских солдат превысило за 17 тысяч. Но при этом рядовым гражданам России об этом ничего неизвестно, так как им озвучивают цифру, меньшую в десять раз.

Как рассказал в интервью Obozrevatel бывший член Совета по правам человека при президенте России, член правления Международного общества "Мемориал", правозащитник Сергей Кривенко, все военнослужащие учтены.

"Есть списки личного состава частей, есть разработанный механизм: командир или замкомандира ведет учет, каждый день составляет рапорты, все это налажено, несмотря на тяжелые боевые действия. Может быть, не в онлайн-режиме, но учет личного состава ведется. Учитываются погибшие, пропавшие без вести, попавшие в плен", - сказал он.

Читайте такжеВ МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмТакже, по его словам, много родителей пишут, что их сын перестал выходить на связь.

"Та цифра, которую недавно озвучило министерство обороны РФ – более 1300 погибших военнослужащих – насколько я понимаю, это только те, кого удалось идентифицировать по документам, по личному номеру и так далее. Что касается считающихся пропавшими без вести, общество ничего о них не знает. Зачастую и родители", - добавил эксперт.

Кривенко утверждает, что в российской армии порядка миллиона военнослужащих, из них порядка 400 тысяч контрактников.

"Сопротивление задавлено. Даже если сейчас в каждую деревню пойдут гробы, у нас нет свободных СМИ, у нас не расколоты элиты. Чтобы протест состоялся, нужно, чтобы его возглавил кто-то из элит. Здесь тоже все забетонировано. Сегодня в России ситуация, как в 1940-е годы нацистской Германии. Тогда невозможно было ожидать, что устроят переворот после того, как пошли гробы из Польши и России. Это было сильное полицейское государство", - отметил он.

Правозащитник добавил, что в демократических странах есть механизмы, есть элиты, есть пресса, и там информация доносится до народа. Выйдя на улицу, народ может поменять то ли иное правительство. В РФ диктатура как в Советском Союзе.

"То есть мы в Украине можем рассчитывать только на то, что наша армия при поддержке союзников сможет нанести армии РФ непоправимый урон. Как дальше будут развиваться события, непонятно. Но можно рассчитывать, по крайней мере, на прекращение огня. Продолжать военные действия – это уже беспредельно. Можно рассчитывать на какие-то остатки разума российского руководства", - сказал Кривенко.

При этом он уточнил, что рассчитывать на благоразумие лично Путина нет смысла. По его словам, "там же все-таки есть окружение, есть те, кто так или иначе думает о развитии страны".

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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