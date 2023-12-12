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Потеряете здоровье, а старость придет раньше: когда и почему нельзя смотреть в зеркало

Ангелина Подвысоцкая
12 декабря 2023, 05:30
Предки верили, что нельзя смотреть в разбитое зеркало, но речь пойдет не только об этом.
нельзя смотреть в зеркало
Почему и когда нельзя смотреть в зеркало / Коллаж: Главред, фото: pexels

Зеркало - очень магический предмет. Он способен поглощать и отражать энергетику людей. Видимо, всем известно, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Предки верили, что из-за этого в жизнь могут ворваться неприятности и болезни. Если смотреть в разбитое зеркало, то может даже разрушиться судьба и приблизится старость.

Однако это не все суеверия. Есть еще несколько очень важных примет с зеркалом, которые лучше не нарушать, чтобы не притянуть кучу проблем.

Когда нельзя смотреть в зеркало

Предки верили, что ни в коем случае нельзя смотреть в зеркало ночью. В это время зеркало становится настоящим порталом в потусторонний мир. Через этот предмет души умерших могут попасть в мир живых, если почувствуют в зеркале энергетику живого человека. Однако есть и обычная не магическая причина. В зеркале ночью можно увидеть какое-то отражение, из-за чего можно испугаться.

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Если вам интересно, почему детям нельзя смотреть в зеркало, то сейчас вы получите ответ на этот вопрос. Дело в том, что у детей очень слабое защитное биополе в через зеркало злые силы из потустороннего мира могут забрать здоровье и жизненные силы малышей. Предки говорили, что лучше не ставить зеркало возле детской кроватки и не следует ставить ребенка перед ним до двух лет.

Ни для кого не секрет, что нельзя смотреть в зеркало на похоронах. Этот предмет лучше занавесить на 40 дней, чтобы после смерти душа умершего человека не застряла в зеркале и могла спокойно отойти в мир мертвых.

Предки верили, что в зеркало нельзя смотреть долго и часто, потому что оно будет высасывать красоту, здоровье и молодость. Особенно это будет происходить в вечернее время. У таких людей, которые уже оказались под действием негатива, может резко меняться настроение, появятся частые болезни. К тому же если смотреть в зеркало, когда плачешь, то можно потерять свое счастье и жизненную силу. Зеркало очень сильный энергетический магнит и он будет поглощать эту отрицательную энергетику, после чего рано или поздно начнет ее излучать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал сильный ритуал на исполнение желания. Он убежден, что простой заговор следует произносить перед сном. Тогда ваше желание и мечта точно сбудутся.

Также мольфар посоветовал не тащить бабушкину мебель в дом. Он говорит, что такие старые предметы могут принести беду, проблемы со здоровьем. Это также может стать причиной развода.

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