Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать соль

Эти опасные приметы про соль могут предотвратить беду и неудачи.
Мощнейшим оберегом в доме является кухонная соль. Это сильный энергетический продукт, который способен принести неудачи и беды.
Часто с солью проводят разные обряды и магические ритуалы. С солью каждому человеку нужно обращаться очень аккуратно, иначе может случиться беда.
Кому нельзя давать соль - приметы
Соседи попросили у вас соль, и случайно рассыпали на пороге, стоит ждать беду. С такими людьми стоит заканчивать общение и закрывать дверь в свой дом навсегда.
Чтобы из дома не ушел покой и благополучие, не одалживайте соль посторонним людям. Таким образом вы отдаете свое счастье.
Никогда не берите соль обратно в руки после того, как ее отдали из дома.
Считается, если отдать хлеб и соль из дома, не видать в ближайшее время финансовой прибыли.
Нельзя покупать соль вечером и приходить с ней домой. Таким образом можно привлечь скандалы и беды.
Нельзя просить соль в понедельник и субботу. Это магическое время, когда можно привлечь проблемы со здоровьем.
Никогда не передавайте соль за праздничным столом. Таким образом вы передаете свою удачу и положительную энергетику.
Чтобы в вашем доме была удача, везение, и богатство купите в дом красивую солонку. Держите ее в чистом виде, без сколов и грязи. Никогда ее не оставляйте на столе и уберите от посторонних глаз.
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