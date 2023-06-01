Потеря денег и ретроградные планеты: 4 знака, для которых лето будет тяжелым

Астрологи уже составили гороскоп на лето и рассказали, для кого оно будет не самым удачным.

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4 знака, для которых лето будет тяжелым / коллаж: Главред, фото: pexels/ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам рассказали, для кого летние месяца не будут радужными и простыми. Как справиться с потерей денег и ретроградным движением некоторых планет читайте далее.

Финансовые проблемы

У Раков Венера будет двигаться ретроградно через второй дом ценностей и финансов, начиная с 22 июля, поэтому чувство финансовой лишенности может беспокоить. Таким образом, вы почувствуете, что ваши ресурсы истощились, однако это покажет, что вы готовы идти за тем, чего действительно хотите.

Ревность и обиды

Марс, планета действий и агрессии, перейдет в первый дом Дев 10 июля, так что это может вызвать гнев и воинственность. Вы пострадаете из-за неуверенности и будете более восприимчивы к ревности и обиде, когда Сатурн столкнется с красной планетой 19 июля. Рекомендация – по возможности избегать конфликтов, не принимать трансцендентных решений и прислушиваться к тому, что говорят совесть и интуиция.

Страхи и тревога

Летом Плутон, владыка подземного мира, прорвется в подсознательный Двенадцатый дом Водолея и попросит отправиться в глубины психики. Сейчас не время хранить секреты, наоборот, пришло время столкнуться с ними, даже если они вызывают чувство дискомфорта или страха. Кроме того, сделанные вами инвестиции могут не оправдаться, что может вас расстроить, однако в конечном итоге все улучшится по мере того, как лето подойдет к концу.

Сомнения о себе

Планета ответственности и кармы пройдет через Первый Дом "Я" у Рыб, что означает, что вы столкнетесь с тем, кто вы есть на самом деле. Это движение заставит вас пересмотреть свое отношение к обстоятельствам. Как только вы поработаете над ним, ваше чувство уверенности в себе возрастет. С другой стороны, отношения станут более динамичными, и под прикрытием может быть больше страсти.

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Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс дал прогноз на июнь для всех знаков зодиака:

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