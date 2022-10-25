Постучи по дереву: названы 3 самых суеверных знака зодиака

Гороскоп на ноябрь 2022 - 3 самых суеверных знака / ua.depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга склонны верить в приметы. Они внимательны к знакам судьбы, которые могут предупреждать об опасности. Они не из тех, кто будет делать уборку вечером или стричь волосы в полнолуние.

О том, кто из знаков в последний месяц осени сможет осуществить задуманное и достичь успеха, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Астрологи назвали три знака гороскопа, кто больше всего верит в силу сглаза. У них на каждый случай заготовлен особы ритуал, которые поможет избежать беды.

Знаки судьбы

Представители знака стихии воздуха – натуры двойственные. Они любят пощекотать себе нервишки и не представляют жизни без адреналинового всплеска. Однако завидев на дороге черную кошку, способны в одно мгновение изменить все планы, чтобы не навлечь на себя беду. Такая суеверная натура очень часто мешает Близнецам достичь успеха. Прислушиваясь к знакам судьбы, они упускают невероятные возможности.

Энциклопедия суеверий

Скорпионов можно назвать ходячей энциклопедией суеверий. Они верят в приметы и сглаз. Бурная фантазия этих людей не знает границ. Они могут напридумывать себе ужастиков и быть твердо убежденными в опасности. Нельзя упрекнуть Скорпионов в недостатке критического мышления, однако это не мешает им косо поглядывать на окружающих и носить при себе обереги от сглаза.

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Подсказки интуиции

Люди знака стихии воды довольно чувствительные люди, которые предпочитают ответы на все вопросы искать в подсказках интуиции. Они внимательны к деталям и могут замечать того, что осталось вне поля зрения других. Для них важна гармония, поэтому они никогда не будут брать деньги вечером и обязательно посмотрят в зеркало, если им пришлось вернуться домой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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