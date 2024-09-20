Пострадали здания россиян: в РФ за одну ночь произошло аж три землетрясения

По сообщениям местных жителей, они почувствовали несколько сильных толчков. А некоторые очевидцы утверждают, что землетрясение сопровождалось грохотом.

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В Кемеровской области произошло землетрясение / коллаж: Главред, фото: pixabay

В России произошло сразу три землетрясения за одну ночь на 20 сентября. События происходили в Кемеровской области. По данным телеграм-каналов, в домах потрескалась штукатурка и обвалилась плитка.

Первые подземные толчки люди в Кемеровской области ощутили в полночь 20 сентября. Как сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составляла 4,6, а 5,8 достигала интенсивность в эпицентре.

Как результат землетрясения, огромная воронка в Старом Шерегеше стала еще больше и глубже.

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В РФ случилось землетрясение / фото: тг-канал https://t.me/Pravda_Gerashchenko

По сообщениям местных жителей в соцсетях, они почувствовали несколько сильных толчков. А некоторые очевидцы утверждают, что землетрясение сопровождалось грохотом.

В Доме культуры Шерегеша, который тоже попал в зону катаклизма, пострадала потолочная лепнина. В других домах потрескалась штукатурка и обвалилась плитка.

На место землетрясения уже вызвали бригады спасателей. В радиусе 50 км они обследуют территории и жилой сектор на предмет разрушений.

Что такое землетрясение Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Землетрясения в Украине - что известно

Кстати, недавно в Украине также почувствовали подземные толчки. Эпицентр землетрясения зафиксировали в Румынии. Подземные толчки почувствовали во многих областях Украины.

Кроме этого, в Украине в ближайшие годы ожидается землетрясение магнитудой 7-7,5 баллов. Какой регион "потрясет" рассказал геофизик Владимир Шляховый.

Главред также рассказал, какие области и когда затронет землетрясение в Украине. Наше государство может стать эпицентром сокрушительного землетрясения в ближайшее время, которое произойдет в зоне Вранча.

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