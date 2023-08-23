Постоянно хочется есть: причины и проблемы со здоровьем

Чувство голода даже после еды может иметь неожиданные причины, на которые нужно обратить внимание.

https://news.glavred.info/postoyanno-hochetsya-est-prichiny-i-problemy-so-zdorovem-10495156.html Ссылка скопирована

Голод - не тетка. Но есть ньюанс / Коллаж Главред, фото Pixabay

Голод — это естественный сигнал вашего тела о том, что ему нужно больше еды.

Когда вы голодны, ваш желудок может "урчать" и чувствовать себя пустым, у вас может болеть голова, вы чувствуете раздражительность или не можете сосредоточиться.

Большинство людей могут ждать несколько часов между приемами пищи, прежде чем снова почувствуют голод, хотя это происходит не у всех.

видео дня

Этому есть несколько возможных объяснений, включая диету с недостатком белка, жира или клетчатки, а также чрезмерный стресс или обезвоживание. В чем причина

В этой статье рассматриваются 5 причин чрезмерного голода.

1. Вы едите недостаточно белка

Потребление достаточного количества белка важно для контроля аппетита. Белок обладает способностью снижать чувство голода, что может помочь вам автоматически потреблять меньше калорий в течение дня. Он работает за счет увеличения выработки гормонов, сигнализирующих о сытости, и снижения уровня гормонов, стимулирующих голод. Из-за этих эффектов вы можете часто чувствовать голод, если не едите достаточно белка.

Многие различные продукты содержат много белка, поэтому получить его в достаточном количестве с пищей несложно. Включение источника белка в каждый прием пищи может помочь предотвратить чрезмерный голод.

Продукты животного происхождения, такие как мясо, птица, рыба и яйца, содержат большое количество белка.

Это питательное вещество также содержится в некоторых молочных продуктах, включая молоко и йогурт, а также в некоторых продуктах растительного происхождения, таких как бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты.

2. Вы недостаточно спите

Полноценный сон чрезвычайно важен для вашего здоровья.

Сон необходим для правильного функционирования вашего мозга и иммунной системы, а его достаточное количество связано с более низким риском развития некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердца.

Кроме того, достаточное количество сна является фактором контроля аппетита, поскольку оно помогает регулировать грелин, гормон, стимулирующий аппетит. Недостаток сна приводит к повышению уровня грелина, поэтому вы можете чувствовать себя голоднее, когда лишены сна.

Чтобы контролировать уровень голода, обычно рекомендуется спать не менее 8 часов непрерывно каждую ночь.

3. Вы едите слишком много рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы подвергаются глубокой переработке и лишены клетчатки, витаминов и минералов.

Одним из самых популярных источников рафинированных углеводов является белая мука, которая содержится во многих зерновых продуктах, таких как хлеб и макароны. Такие продукты, как газированные напитки, конфеты и выпечка, приготовленные из обработанного сахара, также считаются рафинированными углеводами.

Поскольку рафинированным углеводам не хватает клетчатки, организм переваривает их очень быстро. Это основная причина, почему вы можете часто чувствовать голод, если едите много рафинированных углеводов, поскольку они не вызывают значительного чувства сытости. Вам постоянно хочется есть и нет чувства насыщения? Обратите внимание на свой рацион.

Кроме того, употребление рафинированных углеводов может привести к быстрому скачку уровня сахара в крови. Это приводит к повышению уровня инсулина, гормона, ответственного за транспортировку сахара в клетки.

Когда в ответ на высокий уровень сахара в крови одновременно высвобождается большое количество инсулина, он быстро удаляет сахар из крови, что может привести к внезапному падению уровня сахара в крови — состоянию, известному как гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови сигнализирует вашему организму, что ему нужно больше еды, и это еще одна причина, по которой вы можете часто чувствовать голод, если рафинированные углеводы являются регулярной частью вашего рациона.

4. Вы пьете недостаточно воды

Правильная гидратация невероятно важна для вашего общего здоровья. Употребление достаточного количества воды имеет ряд преимуществ для здоровья, включая укрепление здоровья мозга и сердца и оптимизацию физических упражнений. Кроме того, вода поддерживает здоровье вашей кожи и пищеварительной системы.

Вода также хорошо насыщает и может снизить аппетит, если ее употреблять перед едой.

Чувство жажды можно принять за чувство голода. Если вы постоянно голодны, возможно, вам поможет выпить стакан-другой воды, чтобы понять, хотите ли вы просто пить.

5. При каких заболеваниях постоянно хочется есть

Частый голод может быть симптомом заболевания. Во-первых, частое чувство голода – классический признак диабета. Это происходит в результате чрезвычайно высокого уровня сахара в крови и обычно сопровождается другими симптомами, включая чрезмерную жажду, потерю веса и усталость.

Гипертиреоз, состояние, характеризующееся сверхактивностью щитовидной железы, также связан с повышенным чувством голода. Это связано с тем, что он вызывает избыточное производство гормонов щитовидной железы, которые, как известно, способствуют аппетиту.

Гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови, также может повысить уровень голода. Уровень сахара в крови может упасть, если вы какое-то время не ели, и этот эффект может усугубляться диетой с высоким содержанием рафинированных углеводов и сахара.

Однако гипогликемия также связана с заболеваниями, такими как диабет 2 типа, гипертиреоз и почечная недостаточность и другие.

Кроме того, чрезмерный голод часто является симптомом некоторых других состояний, таких как депрессия, тревога и предменструальный синдром.

Если вы подозреваете, что у вас может быть одно из этих состояний, важно поговорить со своим врачом, чтобы поставить правильный диагноз и обсудить варианты лечения.

Вас также может заинтересовать: