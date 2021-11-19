Постковидный синдром: в Минздраве рассказали, как вернуться к привычной жизни после COVID-19

Что такое постковидный синдром / Pixabay

Возвращаться к привычной жизни после перенесенного COVID-19, порой, очень тяжело. Она изрядно обессиливает организм и иммунную систему.

Люди, переболевшие коронавирусом, все чаще жалуются на сохранение симптомов даже после заболевания. Это явление носит название постковидный синдром и поражает значительную часть населения. Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше, говорится на сайте Минздрава.

Постковидный синдром – это симптомы, которым нельзя приписать конкретный диагноз. Исследование, проведенное британскими учеными, доказывает, что каждый 5 больной коронавирусной болезнью сталкивался с симптомами постковида.

Чем характеризуется "постковид"

Длительное восстановление после инфицирования COVID-19.

Различные клинические проявления: слабость, истощение, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и т.д. Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Как быстро восстановиться после COVID-19

Инструкции или рецепта быстрого восстановления пока нет. Тем не менее вы можете помочь своему организму быстрее выздороветь и укрепиться. Рекомендации могут изменяться в зависимости от течения заболевания и симптоматики, которые у каждого разные:

Прежде всего, позаботьтесь о режиме сна и здоровом сбалансированном питании. Разместите в свой ежедневный график немного активности, умеренных физических упражнений и прогулок на свежем воздухе, которые помогут поддерживать тело в тонусе. Также позаботьтесь и об активности мозга и восстановлении когнитивных способностей. Что касается клинических проявлений, то их следует лечить, как и обычные симптомы во время заболевания. Если у вас есть конкретные признаки, следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Он поможет подобрать правильные препараты. И завершающий этап борьбы с постковидным синдромом – вакцинация. Люди, переболевшие на коронавирус, имеют антитела только к определенному штамму, тогда как вакцинация защищает вцелом, поскольку она делает невозможным тяжелое течение коронавирусной болезни любого штамма.

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали более 20 тысяч новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 555 детей и 331 медработник. Тем временем выздоровели за сутки больше людей, чем заболели – 22 304 пациента.

Президент Владимир Зеленский мотивировал украинцев вакцинироваться. Он заявил, что все, кто сделают 2 прививки, получат от государства по тысяче гривен. Но потратить их на все что угодно не получится – они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.