Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

Картошка - одна из важнейших культур в огороде. Определить, когда подходит время для её сбора, может быть немного сложно. Мы подготовили рекомендации, которые помогут вам определить оптимальное время для сбора картошки и получить хороший урожай.
Можно ли копать картошку, если ботва зеленая?
Зеленая ботва картошки свидетельствует о повышенном содержании соланина – вещества, вредного для человека. Если ботва зеленеет, лучше отложить сбор картошки на некоторое время, чтобы уровень соланина понизился.
Когда начинают копать картошку в Украине?
В Украине оптимальное время для сбора картошки – с середины августа до сентября. Однако много зависит от сорта и условий выращивания. Рекомендуется собирать картошку, когда растение начинает желтеть и усыхать.
Когда копать картошку по лунному календарю?
Многие садоводы обращают внимание на лунный календарь. Для сбора картошки рекомендуется выбирать дни, когда Луна находится в убывающей фазе – это способствует лучшему сохранению и вкусу урожая.
Можно ли копать картошку в жару?
Сбор картошки в жаркие дни не рекомендуется, так как высокая температура может привести к повреждению клубней и ухудшению их качества. Лучшее время для сбора картофеля - утро или вечер, когда солнце не так активно.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете определить оптимальное время для сбора картошки и получить хороший урожай, который порадует вас своим качеством.
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