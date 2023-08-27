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Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

Сергей Кущ
27 августа 2023, 08:10 обновлено 27 августа, 08:10
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете определить оптимальное время для сбора картошки и получить хороший урожай.
Как узнать, что пора копать картошку
Как узнать, что пора копать картошку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Картошка - одна из важнейших культур в огороде. Определить, когда подходит время для её сбора, может быть немного сложно. Мы подготовили рекомендации, которые помогут вам определить оптимальное время для сбора картошки и получить хороший урожай.

Можно ли копать картошку, если ботва зеленая?

Зеленая ботва картошки свидетельствует о повышенном содержании соланина – вещества, вредного для человека. Если ботва зеленеет, лучше отложить сбор картошки на некоторое время, чтобы уровень соланина понизился.

Когда начинают копать картошку в Украине?

В Украине оптимальное время для сбора картошки – с середины августа до сентября. Однако много зависит от сорта и условий выращивания. Рекомендуется собирать картошку, когда растение начинает желтеть и усыхать.

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Когда копать картошку по лунному календарю?

Многие садоводы обращают внимание на лунный календарь. Для сбора картошки рекомендуется выбирать дни, когда Луна находится в убывающей фазе – это способствует лучшему сохранению и вкусу урожая.

Можно ли копать картошку в жару?

Сбор картошки в жаркие дни не рекомендуется, так как высокая температура может привести к повреждению клубней и ухудшению их качества. Лучшее время для сбора картофеля - утро или вечер, когда солнце не так активно.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете определить оптимальное время для сбора картошки и получить хороший урожай, который порадует вас своим качеством.

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